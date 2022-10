Display FHD Huawei, puro SPETTACOLO con zero cornici: solo 139€

Il display FullHD Huawei da 23,8 pollici, ad un prezzo tanto contenuto, è uno dei migliori modelli disponibili. Perfetto non solo per lavorare al PC ma anche per goderti intense sessioni di gaming o per rilassarti con la visione di serie tv e film in streaming. Immagini brillanti e colori intensi nei quali potrai immergerti grazie a cornici impercettibili.

Approfittane ora, prima che la promozione termini: completa subito il tuo ordine su Amazon e, grazie ad uno sconto inaspettato del 22%, il display Huawei sarà tuo con poco più di 139 euro ed un risparmio di ben 40 euro.

Display FullHD Huawei in offerta su Amazon ad un prezzo stracciato

Il display Huawei restituisce colori vividi e fedeli, contando su una gamma cromatica NTSC del 72% ed un rapporto di contrasto pari a 1000:1. L’apparecchio ha ricevuto la certificazione TÜV Rheinland per l’efficace riduzione della luce blu e degli sfarfallii.

La cornice spessa appena 5,7 mm incrementa il rapporto display-corpo fino al 90%, con un angolo di visione pari a 178°. Rispondono all’appello anche la frequenza d’aggiornamento da 75 Hz e la tecnologia AMD FreeSync, per una successione delle immagini ad altissima velocità.

Segui l’istinto, prima che i modelli disponibili finiscano, e metti nel carrello il tuo nuovo display FullHD Huawei da 23,8 pollici: oltre ad un sostanzioso risparmio di spesa, lo riceverai presto a casa e con spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.