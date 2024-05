Display 7 pollici universale Android Auto: costa pochissimo e fa tutto

Sul noto e-commerce TomTop è possibile acquistare un pratico schermo con Android Auto a soli 39,98€, un prezzo folle per modernizzare la tua vecchia auto.

Si trata di un display da 7 pollici con sistema di alimentazione tramite presa accendisigari, quindi compatibile con tutte le auto in commercio e anche per le vetture meno recenti. Questo modello è dotato di bluetooth, radio FM, connessione Wi-Fi ed è compatibile con moltissime applicazioni per Android, scaricabili tramite lo store preinstallato.

Nuovo schermo per la tua Auto a soli 39€

Questo stereo per auto offre un ampio display touchscreen HD da 7 pollici con risoluzione 1024×600, perfetto per gestire tutte le funzioni in modo intuitivo. Grazie al lettore MP5 integrato, potrai riprodurre i tuoi video e brani audio preferiti in vari formati. La connettività Bluetooth ti consente sia di effettuare chiamate in vivavoce che di ascoltare musica in streaming senza fili dal tuo smartphone.

Non manca un sintonizzatore radio FM per rimanere sempre aggiornato. Lo slot per schede TF ti permette di espandere la memoria, mentre le porte USB e AUX ti danno la possibilità di collegare dispositivi esterni. Il telecomando incluso rende il controllo ancora più pratico, anche per i passeggeri. Puoi inoltre collegare una telecamera posteriore per facilitare parcheggi e manovre.

L’equalizzatore audio con diverse preimpostazioni ti consente di regolare il suono secondo i tuoi gusti. Infine, le uscite video ti permettono di connettere ulteriori monitor per i sedili posteriori.

Specifiche tecniche e funzionalità principali:

Ampio display touchscreen HD da 7 pollici (risoluzione 1024×600)

Lettore MP5 con supporto per formati video e audio

Connettività Bluetooth per lo streaming audio e le chiamate in vivavoce

Sintonizzatore radio FM integrato

Slot per scheda TF per espandere la memoria

Ingressi USB e AUX per collegare dispositivi esterni

Telecomando incluso per un controllo pratico

Possibilità di collegare una telecamera posteriore

Equalizzatore audio con varie preimpostazioni

Uscite video per collegare monitor aggiuntivi

Promo in corso!

Grazie alla promozione in corso sul sito TomTop, quest0 schermo da 7 pollici con Android Auto è disponibile all’acquisto al prezzo di soli 39,98€, un costo irrisorio per un dispositivo di questo genere. Conviene cogliere al volo questa occasione, se cerchi un modo per rendere più moderna la tua auto con un intrattenimento di bordo completo e versatile.