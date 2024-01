Display 120Hz, Dolby Atmos e cam 50MP: Motorola moto g73 a 169€

Inutile girarci intorno: se hai la necessità di acquistare un nuovo smartphone Android economico, di design e con una scheda tecnica che ti assicura una buona esperienza di utilizzo, il popolarissimo Motorola moto g73 5G è in vendita su Amazon a un prezzo davvero molto conveniente.

Ti sembrerà impossibile o al massimo il classico errore di prezzo, ma il terminale Android di Motorola può essere tuo spendendo la cifra regalo di appena 169€ con tanto di consegna rapida e gratuita con i servizi Prime di Amazon.

Il moto g73 di Motorola è in vendita su Amazon al prezzo più conveniente di sempre su Amazon

Nonostante il prezzo super conveniente il device di Motorola ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue esigenze personali: innanzitutto, il moto g73 5G monta un bel pannello da 6.5 pollici Full HD super smooth a 120Hz ideale per guardare contenuti multimediali senza calo dei dettagli. Sotto il cofano batte un processore octa core con 8/256 GB di memoria, una batteria da 5000 mAh, Android 13, dual SIM e audio Dolby Atmos.

Inoltre, come se tutto ciò non fosse già abbastanza per un device così economico, lo smartphone della casa alata monta anche un modulo fotografico multiplo con sensore principale da 50MP per foto e video di qualità.

Prendi al volo questa occasione di Amazon per acquistare il popolarissimo budget phone a marchio Motorola a un prezzo davvero molto conveniente; fatti furbo e sfrutta immediatamente i servizi Prime di Amazon per riceverlo direttamente a casa in pochissimo tempo e senza costi di spedizione extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.