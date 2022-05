Dispenser di sapone SMART con display: a 9€ è il gadget DA AVERE

A questo prezzo, questo gadget è assolutamente da avere. Il dispenser di sapone smart, dotato persino di display, è un prodotto bello e utile. Aumenta il livello di igiene perché basta mettere la mano sotto l’erogatore – senza toccarlo – per ricevere una dose di detergente.

In più, questo modello è dotato di schermo che rileva informazioni importanti come la batteria residua, la quantità di detergente ancora a disposizione e persino il livello di dosaggio di ogni singola erogazione, che puoi regolare attraverso appositi pulsanti.

Un gadget sfizioso, quindi, perfetto per gli amanti della tecnologia, ma anche particolarmente utile. Con le promozioni attualmente in corso su eBay, puoi fare un ottimo affare e portarlo a casa a 9,90€ appena, se non è già finito. Verifica la disponibilità e completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono rapide e gratis.

Dispenser di sapone smart a prezzo ridicolo su eBay

Un dispositivo il cui design non passa di certo inosservato. L’ampio display, alloggiato sulla parte alta, ti permette di tenere sotto controllo importanti valori, così da avere sempre un’erogazione efficace.

Il sensore che rileva la presenza della mano è un perfetto per aumentare il livello di igiene. Non importa se sono molto sporche (del resto, sei lì per lavarle!) non essendoci contatto, non sporcherai nemmeno il dispenser di sapone smart.

Il momento di prendere questo curioso gadget a prezzo ridicolo da eBay è adesso: completa l’ordine al volo per approfittarne. Te l’accaparri a 9,90€ e le spedizioni sono rapide e gratis, in una manciata di giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.