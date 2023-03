Disney Villainous: il celebre gioco di strategia a un prezzo MAI VISTO

Se siete degli amanti dei film d’animazione Disney o semplicemente degli amanti dei giochi da tavolo strategici, ecco il titolo che vi farà divertire e trascorre delle serate all’insegna della buona sfida con amici e parenti. Stiamo parlando di Disney Villainous, un gioco da tavolo per 2 – 4 giocatori di età superiore ai 10 anni che vi immerge in un mondo di avventure e intrighi ispirato ai cattivi Disney. In questo momento, lo trovate in grande promozione su Amazon al prezzo imperdibile di soli 29,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Disney Villainous: mai visto un prezzo del genere

Con Disney Villainous potrete giocare il ruolo di un Cattivo Disney, esplorare le Abilità uniche del vostro personaggio e scoprire come raggiungere il vostro Obiettivo personale, legato alla storia del Cattivo. Ogni Guida al Cattivo vi fornirà suggerimenti e strategie per raggiungere la vittoria. Una volta che avrete scoperto il modo migliore per giocare interpretando un determinato Cattivo, provate a risolverne un altro. Ci sono sei Cattivi, e ognuno raggiunge la vittoria in modo diverso!

Si tratta di un bellissimo gioco di strategia dove è possibile impersonare i cattivi Disney più famosi: Capitan Uncino, Ursula, Principe Giovanni, Jafar, Malefica e la Regina di Cuori. I componenti del gioco sono talmente ben fatti che raffigurano fedelmente i dettagli dei film di animazione Disney. Durante il proprio turno di gioco, ogni giocatore può compiere azioni per avvicinarsi al suo obiettivo finale oppure può depistare i piani degli avversari

Questo è il momento perfetto per acquistare Disney Villainous grazie alla promozione di Amazon che permette di poterlo comprare ad un prezzo di soli 29,99 euro. Ricordatevi che grazie ad Amazon Prime potrà essere vostro in pochi giorni senza ulteriori spese di spedizione.

