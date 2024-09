Disney+, torna l'attesissima promozione: 1,99 euro al mese per tre mesi

A partire dal 12 settembre fino al 27 settembre, torna l’attesissima promozione Disney+: nuovi utenti e quelli abituali potranno abbonarsi al Piano Standard con Pubblicità a solo 1,99 euro al mese per tre mesi. Un’offerta esclusiva che permette di risparmiare 18 euro rispetto al prezzo consueto di tre mesi di servizio.

Offerta valida solo fino al 27 settembre

Disney+ si prepara per un autunno ricco di novità imperdibili, tra cui il debutto di Marvel’s Agatha All Along (il 18 settembre), l’attesissimo Inside Out 2, uno dei film Pixar di maggior successo di sempre, e il ritorno del franchise amatissimo dai fan Disney: I maghi di Waverly Place (il 30 ottobre). Inoltre, saranno disponibili recenti successi come The Acolyte, Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor’s Version), Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo, Bluey e molto altro.

Con Disney+, gli abbonati possono scegliere tra un vasto catalogo in continua espansione di film, serie originali e classici amati. Dai titoli di Walt Disney Animation Studios, ai contenuti Marvel e Star Wars, passando per i documentari di National Geographic, Disney+ offre contenuti per tutte le età e per ogni gusto.

La piattaforma offre tre diversi piani di abbonamento: Premium a 11,99 euro al mese (119,90 euro all’anno), Standard a 8,99 euro al mese (o 89,90 euro annui) e Standard con Pubblicità a 5,99 euro al mese. Disney+ è compatibile con dispositivi mobili, browser web, console di gioco, set-top box e smart TV.

Con la promozione, valida fino al 27 settembre, ti abboni al piano Standard con Pubblicità a 1,99 euro al mese per tre mesi: avrai accesso così all’intero catalogo Disney+, qualità video fino a 1080p e due riproduzioni simultanee, intervallate da inserzioni pubblicitarie. Dopo il periodo promozionale, l’abbonamento verrà automaticamente rinnovato al prezzo regolare del Piano Standard con Pubblicità, fino alla cancellazione.