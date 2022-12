Disney+ in streaming all'estero? Ecco la soluzione durante le tue vacanze

I prossimi giorni molti italiani partiranno per le cosiddette vacanze di Natale. Sono tanti coloro che non si fermeranno nello Stivale per passare le festività. Se anche tu sei tra questi forse ti stai chiedendo come poter utilizzare il tuo abbonamento a Disney+ quando sarai all’estero.

Una domanda intelligente visto che questa, come tutte le altre piattaforme, è limitata nell’utilizzo da severe restrizioni geografiche. Queste non ti permettono di accedere ai suoi contenuti se ti trovi fuori dall’Italia. Esiste però un modo per aggirare tali censure.

La soluzione è installare una VPN sui tuoi dispositivi. Ce ne sono tantissime sul mercato, ma quella che assicura un’efficacia continua è NordVPN. Grazie ai suoi 59 server posizionati in tutto il mondo e sempre aggiornati godrai di internet illimitato.

Disney+ e NorVPN: goditi lo streaming anche dall’estero

Disney+ e NordVPN sono un’accoppiata vincente. Se ancora non ti sei abbonato alla piattaforma streaming di Disney perché hai in programma di fare un viaggetto all’estero con la tua famiglia sappi che con NordVPN potrai goderti i suoi contenuti ovunque e senza rinunce.

Perciò attiva subito l’abbonamento a Disney con 2 mesi gratis. Si tratta del piano annuale che ti permette di ottenere 12 mesi al prezzo di 10. Niente male vero? Ora vediamo come sfruttare NordVPN per poter accedere a film, serie TV, show e docuserie anche all’estero.

Come impostare NordVPN all’estero

Se ti trovi all’estero e vuoi accedere a contenuti streaming disponibili solo in Italia ci sono alcuni passaggi semplici e veloci da effettuare una volta installata NordVPN. Ti ricordiamo che la sua app è compatibile con tutti i dispositivi e i sistemi operativi. Prima di attivarla però dovrai andare alla sezione server.

Lì ad aspettarti ci sarà un server italiano al quale collegarti. Dopodiché potrai accedere nuovamente a Disney+. La piattaforma rileverà la tua connessione come se fosse attiva dall’Italia mentre, invece, ti trovi in tutt’altro Paese. In questo modo non sprecherai il tuo abbonamento e potrai intrattenere la tua famiglia.

Approfitta ora dell’Offerta di Natale di NordVPN. Attivando il Piano VPN di 2 Anni non solo ottieni uno sconto del 63% sul prezzo di listino, risparmiando più della metà, ma anche 3 mesi gratis di VPN aggiuntivi. Niente male vero? Sbrigati perché questa promozione non dura per sempre.

