Disney Store: fino al 50% di sconto con i saldi estivi

Disney Store ha lanciato i saldi estivi, con sconti fino al 50% su un’ampia selezione di articoli. Si va dai classici peluche del mondo Disney alle pratiche bottigliette per l’acqua personalizzate, passando per gli intramontabili set di macchinine a veri e propri set da collezione per i fan della saga Star Wars.

La promozione è valida per un periodo di tempo limitato e fino ad esaurimento scorte. Questo significa che gli articoli per cui terminerà la disponibilità non torneranno più al prezzo di saldo offerto in queste ore.

Le migliori offerte per i saldi estivi di Disney Store

Per aiutarvi nella scelta, abbiamo preparato una lista con i migliori articoli in promozione, selezionando i prodotti più richiesti dagli utenti del Disney Store. Vi ricordiamo che la consegna gratuita è prevista per ordini di importo pari o superiore a 60 euro.

Peluche medio luminoso Star Wish in offerta a 16 euro invece di 20 euro (tra i più venduti, prezzo consigliato 40 euro)

in offerta a 16 euro invece di 20 euro (tra i più venduti, prezzo consigliato 40 euro) Kit da disegno deluxe Principesse Disney in offerta a 17,40 euro (tra i più venduti)

in offerta a 17,40 euro (tra i più venduti) Elsa di spada laser Kanan Jarrus Star Wars in offerta a 115,50 euro invece di 123,75 euro (tra i più venduti, prezzo consigliato 165 euro)

in offerta a 115,50 euro invece di 123,75 euro (tra i più venduti, prezzo consigliato 165 euro) Bottiglia per l’acqua luminosa Disney Pixar Cars neon in offerta a 12 euro invece di 20 euro (tra i più venduti)

in offerta a 12 euro invece di 20 euro (tra i più venduti) Set di macchinine Disney Pixar Cars neon in offerta a 24 euro invece di 40 euro (tra i più venduti)

in offerta a 24 euro invece di 40 euro (tra i più venduti) Bottiglia per l’acqua Spider-Man in acciaio inox con cannuccia in offerta a 9,60 euro invece di 16 euro (tra i più venduti)

in acciaio inox con cannuccia in offerta a 9,60 euro invece di 16 euro (tra i più venduti) Coperta in pile trasformabile Minni in offerta a 11,20 euro invece di 14 euro (tra i più venduti)

Per una panoramica invece completa delle offerte, vi rimandiamo alla pagina dei saldi estivi del Disney Store.