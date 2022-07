Disney+: quando arriva Echo, la nuova serie TV Marvel

Al San Diego Comic-Con 2022 non stanno mancando di certo i colpi di scena. Marvel sembra stia sfornando novità senza un attimo di pausa. Almeno per i prossimi mesi e il prossimo anno non mancheranno nuovi arrivi su Disney+.

Questa piattaforma di streaming live e on demand è la casa dei contenuti Marvel.



Una delle serie TV annunciate che “presto” (si fa per dire) arriverà su Disney+ è Echo. Questo titolo prodotto da Marvel ha come protagonista Maya Lopez, alias Echo, interpretata dall’attrice Alaqua Cox.

Disney+: quando arriva Echo

Echo racconta la storia di questa supereroina nativa americana sorda. La sua capacità innata è quella di imparare velocemente, tramite imitazione, il combattimento di qualsiasi avversario gli si presenti davanti.

La nuova storia appare molto avvincente e siamo sicuri piacerà ai fan di questo genere che da sempre segue con attenzione i contenuti Marvel. Disney+ è il contenitore speciale per questi titoli che possono essere visti in esclusiva solo su questa piattaforma.

Infatti, Netflix a inizio anno ha dovuto cedere i contenuti Marvel che aveva sulla piattaforma. Una scelta che ha pesato non poco perché arrivata in un momento in cui il calo di abbonati stava già cominciando a farsi sentire.

Tornando a Echo molti si staranno chiedendo quando effettivamente uscirà questa serie TV su Disney+. Secondo l’annuncio della Marvel al San Diego Comic-Con 2022 sembra che sarà disponibile a catalogo intorno all’estate 2023.

Se non vuoi perderti questa e tutte le novità in arrivo, ti consigliamo di abbonarti subito a Disney.

