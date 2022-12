Disney+: ecco perché è la giusta idea regalo per Natale

Sei in ritardo con i regali e non sai più dove sbattere la testa? Forse hai davvero finito tutte le idee e questo ti sta creando ansia. Magari manca proprio la persona più importante oppure sei in crisi perché sai che ordinando anche qualcosa al volo non arriverà mai prima del 25 dicembre. Sappi che una soluzione c’è ed è fantastica, si chiama Disney .

Questa piattaforma di streaming live e on demand è la giusta idea regalo per Natale. La ottieni subito ed è pronta per essere regalata a chi vuoi. Si tratta di un’ottima scelta perché non regalerai un semplice concentrato di film, serie TV e tanto altro, ma un potente catalogo esclusivo.

Infatti, Disney+ è la casa di Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, Star e National Geographic. Tutte le prime visioni dei tuoi supereroi preferiti passano da qui. Perciò questo è un dono prezioso che lascerà a bocca aperta chi lo riceverà. Pratico da acquistare, bello da regalare, semplice da attivare.

Disney+ è un’ottima idea regalo per 2 motivi

Disney+ è un’ottima idea regalo fondamentalmente per due motivi. Il primo è che ti permette di risparmiare sull’acquisto del bundle annuale. In pratica, acquistando il piano annuale regalerai 12 mesi di streaming pagandone solo 10. Un’ottima promozione che premia la tua generosità.

Il secondo, invece, è che chi riceve questo regalo ha un catalogo davvero ricco di contenuti. Inoltre, se ha figli, potrà intrattenere la sua famiglia in totale tranquillità grazie al Parental Control attivabile in qualsiasi momento. Ciò garantisce che i più piccoli non possano accedere ai contenuti dei più grandi.

Con Disney+ c’è solo l’imbarazzo della scelta. Vai sul sito e acquista il piano di abbonamento che vuoi regalare. Ricordati di creare una mail specifica e una password che lascerai al destinatario del regalo. Fai un figurone con questa ottima idea regalo per Natale.

