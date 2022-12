Disney+ a tutto Natale: ecco le novità in arrivo a dicembre 2022

Disney+ ha pensato a un dicembre 2022 con i fiocchi. Se cerchi calde serate sotto la coperta insieme alla famiglia non rimarrai deluso. Tra i tanti titoli in programma ci sono diverse proposte a tema per le prossime feste di Natale. Tra l’altro questa piattaforma di streaming live e on demand ha una simpatica sorpresa per te.

Se ancora non ti sei abbonato sbrigati a farlo. Per questi giorni attivando il piano annuale a 89,90 euro hai 2 mesi gratis. In pratica ti assicuri 12 mesi al prezzo di 10 risparmiando notevolmente sul prezzo mensile. Sbrigati perché questa promozione potrebbe terminare da un momento all’altro.

Tornando ai titoli in arrivo, tra film e serie TV ce n’è davvero per tutti i gusti. Sei pronto a farti tante risate, ma anche a imparare qualche buona morale con Diario di una schiappa: La legge dei più grandi? Non vedi l’ora di vedere i nuovi episodi de Il mistero dei Templari? Quindi ecco tutto quello che ci aspetta per questo mese.

Disney+: tutti i film e le serie TV in programma per dicembre 2022

Il mese di dicembre inizia con oggi e lungo tutto i 31 giorni di cui è composto ci saranno film e serie TV nuove pronti a intrattenerci. Disney+ si è inventata un calendario davvero emozionante e ricco di novità. Scopriamole insieme partendo dai film in programma:

2 dicembre 2022

Diario di una schiappa: La legge dei più grandi (Film animazione)

Idina Menzel: Which Way to the Stage?

(Film documentario)

Notte al museo – La vendetta di Kahmunrah (Film animazione)

If These Walls Could Sing (Film documentario)

Le pupille (Cortometraggio)

Encanto at the Hollywood Bowl (Concerto)

Continuiamo con le serie TV che usciranno durante tutto il mese di dicembre su Disney+. Nuovi episodi di titoli amati e apprezzati, novità incredibili tutte da gustare. Insomma, c’è davvero l’imbarazzo della scelta per godersi tanto intrattenimento al miglior prezzo:

2 dicembre 2022

Pentatonix: Around the World for the Holidays (Reality)

La nostra ultima occasione (Stagione 1)

7 dicembre 2022

Willow (Episodio 3)

Nuovo Santa Clause cercasi (Episodio 5)

Il mistero dei Templari (Episodi 1, 2)

The Patient

Nuovo Santa Clause cercasi (Episodio 6)

Willow (Episodio 4)

Il mistero dei Templari (Episodio 3)

Willow (Episodio 5)

Il mistero dei Templari (Episodio 4)

Willow (Episodio 6)

American Horror Story: NYC

