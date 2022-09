Disney+, come vedere Obi-Wan Kenobi: Il Ritorno di uno Jedi a 2€

Approfitta di una delle migliori promozioni per l’attivazione dell’abbonamento a Disney+. Grazie a questa occasione potrai vedere in streaming il nuovissimo Obi-Wan Kenobi: il Ritorno di uno Jedi. Il prezzo ti sorprenderà!

Attiva subito Disney a soli 1,99 euro. Il primo mese di contenuti è un vero affare. Con questo prezzo potrai anche vedere tutti i titoli firmati Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Star e National Geographic. Quindi avrai accesso al miglior intrattenimento possibile.

Afferra al volo questa opportunità. Poi potrai decidere se lasciare che l’abbonamento si rinnovi oppure disdirlo. Il piano mensile costa solo 8,99 euro, mentre quello annuale a 89,90 euro ti regala 2 mesi gratis di contenuti. Niente male vero?

Disney+ a 1,99 euro per il primo mese: offerta spaziale

Lanciati nello spazio con questa offerta decisamente conveniente. Potrai godere di tutti i film, serie TV, show e cartoni animati su Disney+ a soli 1,99 euro per il primo mese. Avrai a disposizione un intrattenimento formidabile per te e per tutta la tua famiglia.

Grazie al parental control non c’è pericolo che i tuoi figli possano accedere a contenuti non adatti alla loro età. Tu, invece, potrai guardare anche film e serie TV consigliati a un pubblico adulto. In viaggio o a casa, la tua nuova piattaforma streaming ti seguirà sempre.

L’app è disponibile per smart TV, PC, smartphone, tablet e console. Inoltre, potrai anche decidere di scaricare i contenuti per averli disponibili offline in mobilità quando, ad esempio, ti trovi in aereo e non hai una connessione dati.

Grazie alla nuova promozione, disponibile ancora per pochissimo tempo, potrai vedere Obi-Wan Kenobi: il Ritorno di uno Jedi a soli 1,99 euro. Potrai anche gustarti Thor: Love and Thunder, firmato Marvel Studios, e la novità Disney tanto acclamata, il nuovo Pinocchio.

Non perdere questa speciale occasione. Ottieni subito Disney a soli 1,99 euro. Avrai accesso alla casa di Disney. Pixar, Marvel, Star Wars, Star e National Geographic senza limitazioni e a un prezzo decisamente vincente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.