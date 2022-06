Disney+ annuncia nuove sorprese per il 2022 e 2023

Disney sta crescendo a vista d’occhio e anche la piattaforma italiana sta beneficiando dei passi da giganti compiuti da questo colosso. Infatti, la società ha da poco annunciato una serie di titoli che saranno le novità in arrivo nell’anno 2022-2023.

Insomma, per tutti gli abbonati non ci sarà di che annoiarsi. La varietà dei contenuti in arrivo, lo vedrai anche tu leggendo questo articolo, è davvero interessante e vasta. Disney+ è la casa dedicata allo streaming di film, serie TV e spettacoli davvero entusiasmanti.

Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e anche Star. L’imbarazzo della scelta è all’ordine del giorno. Ma se ancora non hai attivato un abbonamento non ti preoccupare. Iscriviti oggi stesso e registra il tuo nuovo account.

Con soli 8,99 euro al mese avrai accesso a tantissimi contenuti e non ti perderai le novità esclusive in arrivo i prossimi mesi, programmate per l’anno 2022-2023. Se invece vuoi risparmiare, scegliendo l’abbonamento annuale a 89,90 euro all’anno avrai 2 mesi gratis.

Disney+ 2022-2023: film, serie TV e spettacoli esclusivi in arrivo

Il vantaggio di scegliere Disney+ è quello di avere una piattaforma streaming con un ecosistema efficace e adatto alla famiglia. Infatti, grazie al parental control i genitori si assicurano un’esperienza adatta a tutti i membri della famiglia, dai più grandi ai più piccoli.

Ma quali sono le novità in arrivo su Disney+ nei prossimi mesi e che allieteranno il tuo svago nell’anno 2022-2023? Scopriamo insieme tutti i titoli in ordine alfabetico. Si tratta di novità davvero interessanti e imperdibili che tutti non vedranno l’ora di potersi godere comodamente dal divano o in portabilità durante un viaggio.

American Horror Stories . È lo spin-off della premiata serie antologica American Horror Story di Ryan Murphy e Brad Falchuk. American Horror Stories è una serie antologica che propone una storia horror diversa per ogni episodio.

. È lo spin-off della premiata serie antologica American Horror Story di Ryan Murphy e Brad Falchuk. American Horror Stories è una serie antologica che propone una storia horror diversa per ogni episodio. BORIS . Ambientata originariamente nel backstage di una serie italiana low budget, intitolata “Gli occhi del cuore”, la quarta stagione racconterà il ritorno della storica troupe su un set. Intanto, però, il mondo e la televisione sono cambiati. A dettare legge sono i social, gli influencer e le varie piattaforme streaming. Come affronteranno questo Nuovo Mondo i nostri protagonisti?

. Ambientata originariamente nel backstage di una serie italiana low budget, intitolata “Gli occhi del cuore”, la quarta stagione racconterà il ritorno della storica troupe su un set. Intanto, però, il mondo e la televisione sono cambiati. A dettare legge sono i social, gli influencer e le varie piattaforme streaming. Come affronteranno questo Nuovo Mondo i nostri protagonisti? Fleishman is in Trouble . Basata sul bestseller del New York Times, romanzo d’esordio di Taffy Brodesser-Akner (che si occuperà anche della sceneggiatura della serie), Fleishman is in Trouble offre uno sguardo implacabile e moderno sulla vita, l’amore e la dedizione.

. Basata sul bestseller del New York Times, romanzo d’esordio di Taffy Brodesser-Akner (che si occuperà anche della sceneggiatura della serie), Fleishman is in Trouble offre uno sguardo implacabile e moderno sulla vita, l’amore e la dedizione. Limitless . E se si potesse combattere l’invecchiamento e scoprire il pieno potenziale del corpo umano? La star del cinema mondiale Chris Hemsworth esplora questa idea rivoluzionaria nella nuova serie originale di National Geographic.

. E se si potesse combattere l’invecchiamento e scoprire il pieno potenziale del corpo umano? La star del cinema mondiale Chris Hemsworth esplora questa idea rivoluzionaria nella nuova serie originale di National Geographic. Little Demon . 13 anni dopo essere rimasta incinta di Satana, una madre riluttante, Laura, e la figlia anticristo, Chrissy, cercano di vivere una vita ordinaria nel Delaware, ma sono costantemente ostacolate da forze mostruose, tra cui Satana stesso, che brama la custodia dell’anima di sua figlia.

. 13 anni dopo essere rimasta incinta di Satana, una madre riluttante, Laura, e la figlia anticristo, Chrissy, cercano di vivere una vita ordinaria nel Delaware, ma sono costantemente ostacolate da forze mostruose, tra cui Satana stesso, che brama la custodia dell’anima di sua figlia. Maggie . Uscire con qualcuno è già abbastanza difficile, ma lo è ancora di più se hai anche il dono di essere una sensitiva. Il talento di Maggie le permette di vedere il futuro di amici, genitori, clienti e persone a caso per strada. Ma quando, dopo aver incontrato uno sconosciuto inaspettato, inizia a intravedere il proprio destino, la sua vita sentimentale diventa improvvisamente molto più complicata.

. Uscire con qualcuno è già abbastanza difficile, ma lo è ancora di più se hai anche il dono di essere una sensitiva. Il talento di Maggie le permette di vedere il futuro di amici, genitori, clienti e persone a caso per strada. Ma quando, dopo aver incontrato uno sconosciuto inaspettato, inizia a intravedere il proprio destino, la sua vita sentimentale diventa improvvisamente molto più complicata. Mike . Dal creatore/sceneggiatore Steven Rogers, dal team di Tonya e dalla showrunner Karin Gist, produttrice esecutiva di Our Kind of People, Mike esplora la frenetica e controversa storia di Mike Tyson.

. Dal creatore/sceneggiatore Steven Rogers, dal team di Tonya e dalla showrunner Karin Gist, produttrice esecutiva di Our Kind of People, Mike esplora la frenetica e controversa storia di Mike Tyson. ‘Ndrangheta, World Wide Mafia . Racconta la storia della guerra portata avanti dal procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri contro una delle organizzazioni criminali più potenti al mondo, la ‘Ndrangheta.

. Racconta la storia della guerra portata avanti dal procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri contro una delle organizzazioni criminali più potenti al mondo, la ‘Ndrangheta. Not Okay . Danni Sanders (Zoey Deutch), un’aspirante scrittrice senza obiettivi, senza amici, senza prospettive sentimentali e, cosa peggiore, senza follower, finge un viaggio a Parigi a misura di Instagram nella speranza di aumentare la sua popolarità sui social media. Quando un terrificante incidente colpisce la Città delle Luci, Danni cade involontariamente in una bugia più grande di quanto avesse mai immaginato.

. Danni Sanders (Zoey Deutch), un’aspirante scrittrice senza obiettivi, senza amici, senza prospettive sentimentali e, cosa peggiore, senza follower, finge un viaggio a Parigi a misura di Instagram nella speranza di aumentare la sua popolarità sui social media. Quando un terrificante incidente colpisce la Città delle Luci, Danni cade involontariamente in una bugia più grande di quanto avesse mai immaginato. Prey . Ambientato 300 anni fa nella Nazione Comanche, è la storia di una giovane donna di nome Naru, guerriera feroce ed estremamente abile.

. Ambientato 300 anni fa nella Nazione Comanche, è la storia di una giovane donna di nome Naru, guerriera feroce ed estremamente abile. Reservation Dogs . Dai co-creatori ed executive producer Sterlin Harjo e Taika Waititi, è una comedy con episodi della durata di mezz’ora che segue le imprese di Elora Danan (Devery Jacobs), Bear Smallhill (D’Pharaoh Woon-A-Tai), Willie Jack (Paulina Alexis) e Cheese (Lane Factor), quattro adolescenti indigeni dell’Oklahoma rurale.

. Dai co-creatori ed executive producer Sterlin Harjo e Taika Waititi, è una comedy con episodi della durata di mezz’ora che segue le imprese di Elora Danan (Devery Jacobs), Bear Smallhill (D’Pharaoh Woon-A-Tai), Willie Jack (Paulina Alexis) e Cheese (Lane Factor), quattro adolescenti indigeni dell’Oklahoma rurale. The Good Mothers . La storia racconta di una giovane e brillante pm, Anna Colace, che ha l’intuizione di attaccare la ‘Ndrangheta facendo leva sulle sue donne, le mogli e le madri dei boss. Figure da sempre marginalizzate con oppressione e violenza dal sistema estremamente patriarcale dell’organizzazione criminale.

. La storia racconta di una giovane e brillante pm, Anna Colace, che ha l’intuizione di attaccare la ‘Ndrangheta facendo leva sulle sue donne, le mogli e le madri dei boss. Figure da sempre marginalizzate con oppressione e violenza dal sistema estremamente patriarcale dell’organizzazione criminale. The Old Man. Basata sull’omonimo romanzo bestseller di Thomas Perry, è incentrata sul personaggio di “Dan Chase” (Jeff Bridges) che, lasciata la CIA, vive nell’ombra da decenni. Quando un sicario cerca di ucciderlo, il vecchio agente capisce che per mettere al sicuro il suo futuro deve riconciliarsi con il suo passato.

The Patient . Un thriller psicologico dalle menti di Joel Fields e Joe Weisberg (The Americans) su un terapeuta, Alan Strauss (Steve Carell), tenuto prigioniero da un paziente, Sam Fortner (Domhnall Gleeson), che si rivela essere un serial killer.

. Un thriller psicologico dalle menti di Joel Fields e Joe Weisberg (The Americans) su un terapeuta, Alan Strauss (Steve Carell), tenuto prigioniero da un paziente, Sam Fortner (Domhnall Gleeson), che si rivela essere un serial killer. The Princess . Quando una bella e tenace principessa rifiuta di sposare il crudele sociopatico a cui è stata promessa in sposa, viene rapita e rinchiusa in una remota torre del castello del padre. Con il corteggiatore respinto e intenzionato a vendicarsi usurpando il trono, la principessa è chiamata a proteggere la sua famiglia e salvare il regno.

. Quando una bella e tenace principessa rifiuta di sposare il crudele sociopatico a cui è stata promessa in sposa, viene rapita e rinchiusa in una remota torre del castello del padre. Con il corteggiatore respinto e intenzionato a vendicarsi usurpando il trono, la principessa è chiamata a proteggere la sua famiglia e salvare il regno. Welcome to Wrexham. Nel 2020, Rob McElhenney (C’è sempre il sole a Philadelphia) e Ryan Reynolds (Deadpool) si uniscono per acquistare la squadra di calcio, sperando di trasformare il club in una storia di successo, per cui tutto il mondo possa fare il tifo. Il problema è che Rob e Ryan non sanno nulla sul calcio e non hanno mai lavorato insieme.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.