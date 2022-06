Disney+: tutte le novità in arrivo dal mondo sulla piattaforma a luglio 2022

Eccoci qui con il primo appuntamento che fornisce un’anteprima generale di tutti i contenuti che dal mondo arriveranno su Disney+, una delle piattaforme di streaming on demand più amate dagli utenti. Sappiamo bene che ad attenderci ci sono contenuti Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, National Geographic e Star.

Perciò quando si parla di Disney+ vengono in mente tantissime serie TV tra le più famose come Obi-Wan Kenobi che, proprio in questi giorni, sta appassionando milioni di utenti in tutto il pianeta. Questo titolo, che fa parte della cosiddetta saga di Star Wars, è uno dei tanti titoli in esclusiva su questa piattaforma.

Perciò quando si dice novità a tutti gli iscritti si drizzano le antenne catturando così l’attenzione. Ancora non abbiamo tutti i contenuti che arriveranno in Italia a luglio 2022, vi aggiorneremo più avanti, ma sappiamo quelli internazionali spesso condivisi comunque anche sulla piattaforma italiana.

Perciò vediamo subito quali sono i film, le serie TV, le docuserie e gli show in arrivo a luglio 2022 su Disney+. Se ancora non sei abbonato faresti bene a iscriverti al servizio. Con soli 8,99 euro al mese avrai accesso a tutti questi contenuti esclusivi. Se, invece, vuoi risparmiare, ti consigliamo di sottoscrivere l’abbonamento annuale a 89,90 euro l’anno.

Disney+: film e serie TV in arrivo a luglio 2022

Non perdiamoci in altre chiacchiere e vediamo tutti i contenuti che presto saranno disponibili a catalogo su Disney+. Questa amata piattaforma di streaming on demand sta dando del filo da torcere a tutte le altre. Partita quasi in sordina sta vivendo un aumento importante degli abbonati proprio per il grande repertorio di titoli.

Scopriamo tutti i film, le serie TV, le docuserie e gli show che arriveranno su Disney+ durante tutto il mese di luglio 2022. Ce ne sarà per tutti i gusti, ovviamente sempre con un taglio più incentrato alla famiglia. Nondimeno non mancano anche contenuti anche per i più grandi.

1 luglio 2022

50 Shades of Sharks

The Birth of Big Air

The Good, the Bad, the Hungry

Hawaiian: The Legend of Eddie Aikau

Raging Bull Shark

Slaying the Badger

World’s Biggest Tiger Shark?

World’s Biggest Great White?

Marvel Studios Assembled: The Making of Doctor Strange in the Multiverse of Madness

America the Beautiful

PJ Masks (Stagione 5, 8 episodi)

Ms. Marvel: Episodio 5

The Wonderful Summer of Mickey Mouse

Chibi Tiny Tales (Stagione 1)

Life Below Zero: Next Generation (Stagione4)

Spidey and His Amazing Friends (Stagione 1, 4 episodi)

Ms. Marvel Finale: Episodio 6

Zombies 3

Mira, Royal Detective (Stagione 2, 4 episodi)

Siempre Fui Yo

Tudo Igual… Só Que Não

High School Musical: The Musical: The Series: Season 3 Premiere

Light & Magic

