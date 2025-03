Disney+: le serie tv e i film che accendono il mese di marzo

La piattaforma streaming Disney+ ha in serbo numerose novità importanti per questo mese di marzo, due delle quali hanno già fatto il loro debutto: Daredevil – Rinascita e Oceania 2. L’impatto della nuova serie Marvel con protagonista l’avvocato Matt Murdock detiene al momento il record di visualizzazioni del 2025, avendo totalizzato 7,5 views in appena cinque giorni.

Per vedere Daredevil – Born Again (il titolo originale in inglese), il sequel di Oceania e le altre novità più interessanti del mese, occorre attivare un piano Disney+. Si parte da 5,99 euro al mese per il piano Standard con pubblicità, che ha l’ulteriore vantaggio di non prevedere vincoli di sorta, lasciando dunque a ciascuno la libertà di scegliere se rinnovare o meno di mese in mese.

Le novità da non perdere su Disney+ a marzo

Il titolo di riferimento al momento è Daredevil – Rinascita, di cui sono andati in onda i primi tre episodi. L’attesa di rivedere all’opera Matt Murdock, interpretato dall’attore britannico Charlie Cox era tanta, difatti i primi numeri non hanno tradito le attese, anzi. Il prossimo episodio – questa prima stagione ne conta in tutto nove – sarà disponibile da mercoledì 19 marzo.

Dopo la serie su Daredevil è la volta di Oceania 2. Reduce dal clamoroso successo nei cinema (terzo miglior incasso del 2024 con oltre un miliardo di dollari), il sequel del primo capitolo targato 2016 ha convinto tutti, critica e pubblico. Anche stavolta la nuova avventura dell’eroina Vaiana, con al fianco il fidato Maui, ha colpito nel segno, tra gli applausi scroscianti dei fan.

Sempre a marzo su Disney+ da non perdere il film O’Dessa, il nuovo film di Searchlight Pictures interpretato da Sadie Sink (nota a tutti per il ruolo di Maxine “Max” Mayfield nella serie Netflix Stranger Things). L’opera rock post-apocalittica, scritta e diretta da Geremy Jasper, debutterà sulla piattaforma streaming il 20 marzo.