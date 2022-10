Disney+: Grey's Anatomy 19 e tanti contenuti in arrivo a novembre 2022

Disney sta crescendo molto e lo vediamo dai titoli che ogni mese arricchiscono il suo catalogo. Anche il prossimo novembre 2022 non sarà da meno. Il programma promette molto bene per un calendario davvero ricco di contenuti per tutti i gusti.

Disney+: tutti i film, documentari e show in arrivo a novembre 2022

Partiamo dai film in programma per tutto il mese di novembre. Disney+ ha preparato un catalogo davvero interessante che arricchirà quello già disponibile. Il vostro intrattenimento si trasformerà aumentando di qualità e contenuti per tutte le età e i gusti. Ecco l’elenco completo dei film, documentari e show che debutteranno il prossimo mese:

18 novembre 2022

Come per Disincanto (Musical)

Mickey – The Story of a Mouse (Contenuto Speciale)

Elton John Live – Farewell From Dodger Stadium (Concerto in Live Streaming)

The Guardians of the Galaxy Holiday Special

Serie TV pronte per il debutto a novembre 2022

Siete pronti a una nuova stagione delle avvincenti Grey’s Anatomy e Station 19? Tutte e due queste serie TV arriveranno a intrattenervi con nuovi esilaranti episodi. Ma oltre a queste, il mese di novembre sarà davvero ricco di tante altre serie TV. Vediamole insieme e iniziamo già a rifarci gli occhi in attesa che siano disponibili a catalogo su Disney+:

2 novembre 2022

Grey’s Anatomy (Stagione 19)

Andor (Episodio 9)

Station 19 (Stagione 6)

Reboot (Comedy)

Marvel Studios’ Assembled – The Making of She-Hulk: Attorney at Law

Director by Night

Marvel Studios Legends: King T’challa, Princess Shuri, The Dora Milaje

David Beckham – Squadre da salvare

Zootopia+ (Mini Serie)

Andor (Episodio 10)

Nuovo Santa Clause cercasi

Limitless con Chris Hemsworth

Andor (Episodio 11)

Andor (Finale di Stagione)

Willow

