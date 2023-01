Disney+ annuncia l'arrivo di un nuovo film Marvel a febbraio 2023

Disney+ è inarrestabile. Infatti, ha annunciato che il 1° febbraio 2023 un nuovo film Marvel si unirà agli altri 16 disponibili sulla piattaforma di streaming live e on demand. Si tratta di un titolo attualmente uscito solo nelle sale cinematografiche.

Ti starai chiedendo qual è il film in arrivo il primo giorno di febbraio che si unirà a tutte le novità in uscita su Disney+ per tutto il 2023. Stiamo parlando di Black Panther: Wakanda Forever. Non vedi l’ora di poterti gustare questo titolo comodamente in streaming vero?

Disney+ annuncia l’arrivo di Black Panther: Wakanda Forever

Tranquillo, è ufficiale, Black Panther: Wakanda Forever approderà su Disney+ il 1° febbraio 2023. Quindi il fatto è una certezza, devi solo portare pazienza e attendere che quel giorno arrivi velocemente. Intanto ti regaliamo la sinossi ufficiale di questo incredibile film Marvel:

La regina Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye e le guardie Dora Milaje combattono per proteggere la nazione dalle ingerenze delle potenze mondiali alla morte del re T’Challa. Mentre gli abitanti del Wakanda lottano per passare alla fase successiva, gli eroi devono far fronte comune con la War Dog Nakia ed Everett Ross per dare un nuovo assetto al regno.

Molto bello anche il trailer di questo film che offre alcune scene entusiasmanti che ti aspettano nella versione completa della pellicola. Insomma, hai tutti i motivi per attendere con ansia questa novità in arrivo sulla piattaforma del colosso The Walt Disney Company.

