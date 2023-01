Disney+ 2023: ecco tutti i film e le serie TV in arrivo

Il 2023 sarà un anno ricco di contenuti dei tuoi supereroi preferiti. Infatti, saranno tantissimi i film e le serie TV che approderanno sia al cinema che sulla famosa piattaforma di streaming, Disney+. Dopo 12 mesi di continue emozioni, ci aspetta un calendario carico di novità.

Disney+ 2023: film e serie TV in arrivo sulla piattaforma

Vediamo quindi tutti i film e le serie TV che presto arriveranno su Disney+ durante tutto il 2023. I contenuti in programma sono tantissimi e non è escluso che presto altri titoli entreranno a far parte di questo incredibile elenco:

4 gennaio 2023

Star Wars: The Bad Batch 2;

Secret Invasion;

Echo;

Loki 2;

Ahsoka;

Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo;

What If…? 2;

The Mandolarian 3;

Tiana;

Iwàjù;

Win or Lose;

Peter Pan & Wendy;

Ironheart.

Tutti i film in arrivo nel 2023 al cinema

Adesso vediamo tutti i film che usciranno nelle sale cinematografiche durante tutto il 2023. Molto probabilmente questi titoli approderanno poi sulla piattaforma di streaming live e on demand Disney+. Pronto a goderteli tutti? Eccoli qui elencati:

15 febbraio 2023 (USA)

Ant-Man e Wasp: Quantumania;

Guardiani della Galassia Vol. 3;

La Sirenetta;

Insiana Jones 5;

The Marvels;

Elemental;

Haunted Mansion;

Wish.

