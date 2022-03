Disdetta Sky: tutte le istruzioni per non fare errori

Sono tanti i motivi per cui un cliente può decidere di disdire o recedere da un abbonamento a qualche servizio. Quando si tratta di piattaforme online che offrono contenuti web in streaming on demand e altro, come Netflix, è molto facile. Basta bloccare l'addebito automatico dell'importo mensile o annuale e il gioco è fatto. Diverso invece quando si tratta di realtà più complesse che forniscono anche decoder o impianti necessari alla fruizione del servizio. Come ad esempio Sky che richiede alcuni processi obbligati per poter concludere il contratto in essere con la società.

Comunque niente di preoccupante, basta seguire tutte le indicazioni che vengono fornite dall'operatore o tramite moduli online. Perciò, se vuoi disdire o recedere dall'abbonamento Sky ti trovi sull'articolo giusto. In poche righe, in modo chiaro, ti forniremo tutte le istruzioni necessarie per farlo senza errori, imprecisioni e dimenticanze così da evitare spiacevoli addebiti costosi. Quindi, vediamo insieme come disdire l'abbonamento.

Disdire l'abbonamento Sky

Potrai decidere di disdire dall'abbonamento Sky in due modi. Il primo a scadenza naturale del contratto, inviando una disdetta entro 30 giorni prima della data di rinnovo automatico. Il secondo, invece, con recesso anticipato, ovvero prima della scadenza del contratto e che sarà efficace decorsi i 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'azienda. Ecco in tutte e due i casi cosa devi fare: