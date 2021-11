Diretta Irlanda del Nord-Italia: dove vederla in streaming e in tv

Cresce l'attesa per Irlanda del Nord-Italia: la partita verrà trasmessa alle ore 20.45. La Nazionale di Roberto Mancini affronterà la compagine di Baraclough al Windsor Park di Belfast, gara valida per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022.

Irlanda del Nord-Italia: diretta tv e live streaming

La partita sarà disponibile in chiaro e in diretta tv su Rai 1. Inoltre, per chi non avesse la possibilità di seguire l'incontro in televisione, ricordiamo che si potrà assistere ad Irlanda del Nord-Italia in streaming tramite la piattaforma di Rai Play.

Probabili formazioni

Diamo ora uno sguardo alle scelte tattiche dei due allenatori:

Irlanda del Nord (modulo 3-5-2): Peacock-Farrell; McNair, J. Evans, Cathcart; Dallas, McCann, Davis, Saville, Ferguson; Magennis, Washington (disponibili Hazard, Southwood, Bradley, Lewis, Flanagan, McGinn, Taylor, C. Evans, Jones, Whyte, Gailbraith, Brown);

Italia (modulo 4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Tonali; Berardi, Chiesa, Insigne (disponibili Cragno, Meret, G. Mancini, Zappacosta, Cristante, Locatelli, Pessina, Belotti, Bernardeschi, Raspadori, Scamacca).

Irlanda del Nord-Italia sarà una partita fondamentale per la Nazionale di Roberto Mancini, 90 minuti in cui ci si giocherà l'accesso ai Mondiali di Qatar 2022.