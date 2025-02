Dimenticate l'iPhone SE 4: il nuovo piccolo di casa avrà un altro nome

C’è ancora tempo e non perdiamo la speranza: in tarda serata, Apple potrebbe svelare via comunicato stampa quello che, a tutti gli effetti, sarebbe il nuovo modello economico della più recente famiglia di iPhone.

Tim Cook, CEO di Apple, ha già dato un primo indizio con un post su X, invitando i fan a “tenersi pronti” per il 19 febbraio, accompagnando il tutto con un video che ritrae il logo dell’azienda. Sebbene il messaggio sia tutt’altro che esplicito, chiunque ha pensato all’iPhone SE 4, atteso ormai da parecchi mesi.

Tuttavia, questa nuova versione potrebbe essere presentata con un nome diverso dal previsto: iPhone 16E, indicazione che circola già dallo scorso dicembre grazie alle rivelazioni del leaker cinese Fixed Focus Digital e successivamente confermata dall’insider Majin Bu.

iPhone 16E sarà il simbolo di un doveroso cambiamento per la linea SE

Secondo Majin Bu, il nuovo dispositivo sarà più vicino all’iPhone 16 piuttosto che al modello SE di passata generazione, ma con alcune differenze significative. Si parte dal design: infatti, l’iPhone 16E non avrà la Dynamic Island, sostituita dal classico notch, e mancherà anche il tasto dedicato al controllo della fotocamera: una scelta probabilmente dettata dalla necessità di contenere i costi.

Inoltre, come da tradizione per la linea SE, il telefono avrà una sola fotocamera posteriore, escludendo l’ultrawide. Le foto condivise da Majin Bu mostrano anche una custodia che sembra essere stata progettata per l’iPhone 16E, offrendo un’idea circa dimensioni del melafonino rispetto all’iPhone 16 Pro:

Immagini

Sul fronte tecnico, si prevede che l’iPhone 16E monti il chip A18, lo stesso dell’iPhone 16, e un modem 5G sviluppato internamente da Apple. Lo schermo dovrebbe essere da 6,1 pollici, mentre il prezzo potrebbe oscillare tra i 579 e i 599 euro, rendendolo un’opzione interessante per chiunque cerchi un iPhone di ultima generazione ad un costo più accessibile. Non è ancora chiaro se il dispositivo supporterà le funzionalità di Apple Intelligence, previste per aprile, ma la possibilità non è da escludere.

Il nuovo iPhone 16E sembra quindi puntare a un sostanziale equilibrio tra innovazione e accessibilità, pur sacrificando alcuni tratti distintivi dei modelli premium: ribadiamo che lo smartphone potrebbe essere presentato entro oggi, quindi tenete gli occhi aperti.