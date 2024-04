Dimentica il mal di schiena: la SCRIVANIA REGOLABILE a 275€ lo risolverà!

Se non hai mai provato a lavorare o studiare in piedi, dovresti farlo! La maggior parte dei dolori che ci affligge quando siamo al PC o sui libri dipende dalla postura sbagliata. E grazia alla scrivania FLEXISPOT in offerta su Amazon, potrai personalizzare la tua postazione per renderla su misura per te! Il suo prezzo passa da 289,99€ a 275,49€ grazie all’offerta lampo.

Tutte le caratteristiche della scrivania regolabile

Immagina di poter alzare o abbassare la tua scrivania con un semplice tocco, trovando l’altezza perfetta che ti permette di lavorare stando seduto o in piedi. Il meccanismo motorizzato si muove in maniera fluidissima, trasformando la tua postazione di lavoro in uno spazio versatile che si adatta alle tue esigenze.

Sul piano di lavoro c’è spazio a sufficienza grazie alle dimensioni di 120cm per 60cm, dove ogni documento e ogni dispositivo trovano il loro posto, e tu puoi organizzare il tutto come preferisci, senza compromessi. La superficie è resistente e facile da pulire!

Oltre al piano, troverai un cassetto per nascondere i cavi e ganci laterali per appendere borse o cuffie! E nonostante la ricchezza di caratteristiche, l’assemblaggio è un gioco da ragazzi, con istruzioni chiare e strumenti adeguati inclusi, perché la tua scrivania sia pronta all’uso in men che non si dica.

E mentre lavori, la scrivania si regola in silenzio, accompagnando i tuoi movimenti senza interruzioni, senza distrazioni sia per te che per chi ti sta intorno.

Rendi il tuo setup perfetto per le tue esigenze grazie alla scrivania regolabile FLEXISPOT a un prezzo di soli 275,49€!