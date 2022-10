Dimentica il faro solare: con questo illumini GRATIS e un sacco (14,99€)

Questa soluzione particolarissima ha lo stesso pregio di un faro solare – ovvero illuminare gratis grazie al sole – ma da lui è ben diverso. Più sottile, compatto e dotato di estrema potenza luminosa, complice la presenza di 4 punti luminosi. Ogni unità, ha tutto quello che occorre per funzionare: pannello solare, batteria ricaricabile, luci e sensore di movimento.

Il prezzo non potrebbe essere più ghiotto al momento su Amazon. La confezione da due pezzi la porti a casa a 29,99€: basta completare l’ordine al volo, la singola unità la prendi quindi a 14,99€ appena. Spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Non il solito faro solare: eccellente lampada a consumo zero

Un’ottima soluzione per dotare di punti luce il giardino o il balcone. Ogni lampada la installi in un attimo, con un paio di viti e senza alcun cavo volante: l’elettricità arriverà dall’energia del sole e non dall’impianto domestico. In questo modo, il vantaggio è doppio: ottieni illuminazione completamente gratis (senza alcun peso in bolletta) e non devi preoccuparti di cavi elettrici vari per l’installazione.

Dopo averlo installato, sarà tutto automatico. Il pannello solare ricaricherà la batteria. Quest’ultima alimenterà le 4 lampade integrate e il sensore di movimento ne governerà il funzionamento così da garantirti illuminazione sufficiente per tutta la notte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.