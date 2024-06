Dimentica gli insetti in casa con la ZANZARIERA MAGNETICA a 18€!

La stagione calda è ormai iniziata e, con lei, gli insetti aumentano giorno per giorno a dismisura! Se non hai ancora una zanzariera per evitare che facciano breccia dentro le tue mura di casa, abbiamo la soluzione per te. La zanzariera magnetica Auxmir, dotata di dimensioni 120x240cm, è protagonista di uni sconto del -41% che fa crollare il suo prezzo ad appena 18,97€! Scopriamo, ora, tutti i dettagli di questo questo prodotto salvavita.

Tutte le caratteristiche della zanzariera magnetica

Come hai potuto leggere, questa è una zanzariera magnetica, il ché significa che gode di un meccanismo di chiusura automatica, realizzato con potenti magneti. Dotata di 32 magneti distribuiti lungo il bordo, la zanzariera si chiude automaticamente e silenziosamente, garantendo una chiusura completa e a tenuta. La rete della zanzariera è ultra fine e traspirante, offrendo una protezione efficace contro zanzare, mosche e altri insetti, ma garantisce anche una buona circolazione dell’aria e permette alla luce naturale di illuminare l’ambiente. E il suo montaggio può essere effettuato senza dover forare pareti o porte, utilizzando semplicemente il nastro biadesivo incluso nella confezione. Questo consente di fissare la zanzariera direttamente sul telaio della porta in pochi minuti. Inoltre, la zanzariera può essere facilmente smontata e riposta durante i mesi invernali, pronta per essere riutilizzata nella stagione successiva.

Infine, per mantenerla sempre pulita e igienica, può essere lavata in lavatrice a circa 30°C senza alcun problema!

Non perdere altro tempo e proteggi la tua casa dagli insetti con la zanzariera magnetica Auxmir a soli 18,97€, al posto degli originari 31,99€ di listino!