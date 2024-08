Digitando questi 4 caratteri, il tuo iPhone può crashare: è colpa del bug

Un fastidioso bug che coinvolge iPhone e iPad porta al possibile blocco dei dispositivi, semplicemente digitando 4 caratteri tramite la tastiera. Un problema fastidioso, nel quale è relativamente semplice incappare, ma che non compromette l’usabilità dei device.

Il bug dei 4 caratteri su iPhone

La combinazione incriminata è “”:: seguita da un altro carattere casuale. Basta digitarla all’interno della barra di ricerca delle impostazioni oppure nella ricerca della libreria delle applicazioni. Quando questo accade, evidentemente in modo accidentale, lo smartphone manda in crash la Springboard (la schermata principale con la quale siamo solite interagire e che personalizziamo) e torna alla schermata di blocco iniziale. Questo è quello che succede nella stragrande maggioranza dei casi, a quanto riportato.

Consci che, come confermato dagli esperti, non ci sono rischi per la sicurezza, abbiamo deciso di effettuare un test: nel nostro caso, digitando i 4 caratteri all’interno della barra di ricerca delle impostazioni, non è stato nemmeno necessario aggiungere un altro carattere casuale. Infatti, la Springboard è andata subito in crash, ma si è semplicemente spento e acceso il display per un attimo, tornando alla scherma iniziale delle applicazioni. Non ci siamo ritrovati davanti alla schermata di blocco, il dispositivo era ancora sbloccato.

Non un bug pericoloso o che compromette il funzionamento del dispositivo, a quanto pare, ma è meglio conoscerlo. In questo modo, non c’è da temere che si tratti di un malfunzionamento più serio, in caso ci si imbatta casualmente nella digitazione dei 4 caratteri. Al momento, secondo quanto riportato da Techcrunch, non ci sono dichiarazioni ufficiali di Apple in merito al bug che coinvolge gli iPhone.