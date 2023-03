Digitale terrestre: zero sorprese con questo decoder DVB-T2

Con l’arrivo del nuovo digitale terrestre il mercato dei decoder è aumentato. Anche se la scelta è ampia, il rischio è quello di imbattersi in un prodotto economico, ma scadente. Al contrario, per poter vedere bene tutti i canali, è necessario acquistare un buon dispositivo. Con il Decoder Telesystem DVB-T2 la qualità non manca. Acquistalo subito a un prezzo speciale su eBay.

Dotato di un potente sintonizzatore, affidarsi a questo prodotto è assicurarsi zero sorprese. Non avrai alcun problema di ricezione, tranne se la tua antenna non è direzionata correttamente o se la zona in cui vivi presenta dei disagi di ricezione. Questo ricevitore è facile da usare e compatibile con i nuovi standard trasmissivi. Quando ti arriva a casa, con spedizione gratuita, è già pronto per ricevere tutti i canali.

Digitale terrestre: con Telesystem vai sul sicuro

Telesystem è sinonimo di qualità e prestazioni. Il suo decoder digitale terrestre è tra i migliori della categoria. Realizzato con materiali e componentistiche premium, dimostra la sua efficienza dalla scocca fino alle tecnologie incluse. Compatibile con il futuro standard DVB-T2 – HECV Main 10, è dotato di scansione automatica.

Ordina i canali secondo il sistema di Numerazione LCN Nazionale. Inoltre, hai anche la Guida Elettronica ai Programmi, meglio definita EPG. In più potrai anche usarlo come lettore multimediale per riprodurre video, foto e musica direttamente sulla televisione di casa attraverso la porta USB inclusa.

Mettilo subito nel carrello a un prezzo conveniente. Con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.