Digitale terrestre: un canale sostituisce un altro, ecco cosa è cambiato

Recentemente abbiamo annunciato e trattato un nuovo aggiornamento delle frequenze del digitale terrestre. Questa modifica, avvenuta proprio nei primi giorni di marzo, includeva ciò che è stato rilevato nelle ultime ore sulla piattaforma DTT italiana a livello nazionale.

Ci troviamo nel MUX CAIRO 2 dove, alla numerazione automatica LCN 410, al posto di BUSINESS24, attualmente trasmette PREMIO LIVE. Come per la precedente, anche le trasmissioni di questa emittente sono visibili solo se si ha un televisore o un decoder connessi a internet.

Infatti, la programmazione di MADE IN BUSINESS è disponibile in formato ibrido HbbTV, tecnologia che unisce il segnale digitale terrestre allo streaming di rete. Quindi, ricapitolando, oggi PREMIO LIVE trasmette MADE IN BUSINESS in HbbTV al posto di Business24.

Digitale Terrestre: la modifica su MUX CAIRO DUE vista da vicino

Vediamo quindi la modifica sul MUX CAIRO DUE del digitale terrestre vista da vicino. Ecco il multiplex aggiornato alla recente modifica che ha sostituito un canale HbbTV con un altro canale HbbTV.

MUX CAIRO DUE: Ch 25 (Freq 506 Mhz) o Ch 33 (570 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 3/4 — (Disponibili 22,39 Mbps)