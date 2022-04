Digitale terrestre: diamo il benvenuto a tanti nuovi canali TV

Ogni settimana arrivano novità che arricchiscono costantemente il digitale terrestre in questo percorso di avvicinamento alla nuova tecnologia di trasmissione. Continua, infatti, il processo di refarming per il rilascio della banda 700 delle emittenti televisive nazionali e regionali.

La riorganizzazione delle frequenze è foriera non solo di una maggiore qualità nel broadcasting radiotelevisivo, ma anche dell'aggiunta di nuovi canali ora disponibili sul digitale terrestre. La scorsa settimana, da questo punto di vista, è stata davvero interessante perché, al di là del refarming, ha visto arrivare tanti nuovi canali.

Scopriamo quindi quali sono e come poterli sintonizzare sul proprio televisore o decoder. In questo modo potrai anche tu beneficiare di tutti questi importanti aggiornamenti. Aggiornare i propri apparecchi con sintonizzatore TV garantirà sempre una visione migliore e completa delle programmazioni in chiaro.

Digitale terrestre: quali sono i nuovi canali TV

Vediamo subito quali sono i nuovi canali TV approdati sulla piattaforma del digitale terrestre. Spesso si tratta di nuove aggiunte che riguardano le emittenti locali, ma non è così strano che anche qualche emittente nazionale decida di aggiungere alla lista dei suoi canali disponibile qualcuno di nuovo. Ecco l'elenco dei nuovi canali aggiunti:

nel Mux Retecapri, in Sicilia, sono arrivati Retecrapri , Capri Casinò e Capri Fashion ;

, e ; nel Mux 1 Rete, è arrivato Tele Moda ;

; nel Mux TelePontina A sono arrivati Miami Vice TV e Tele Centro Lazio.

Insomma, non sono mancati quindi nuovi arrivi sul digitale terrestre per molti utenti. Se ancora non vedi questi canali verifichiamo insieme come è possibile attivarli sul proprio televisore o decoder.

Come attivare i nuovi Canali TV

Attivare i nuovi canali TV, qualsiasi essi siano, è un procedimento abbastanza semplice e veloce che richiede solo qualche minuto. L'unico metodo è quello di procedere con la risintonizzazione dei canali del digitale terrestre.

Basta accedere al menù del proprio dispositivo tramite il telecomando. Nelle impostazioni cercare la voce “Ricerca canali” e da lì avviare il procedimento automatico. Nel giro di alcuni minuti sarà l'apparecchio che, autonomamente, introdurrà i nuovi canali tra quelli già disponibili.