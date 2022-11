Digitale terrestre: conto alla rovescia per lo switch off

Le notizie sul nuovo digitale terrestre si stanno intensificando in questi giorni. Alcuni gridano al “terrorismo psicologico”, altri non vedono l’ora di godersi una televisione tutta rinnovata. È quindi partito il conto alla rovescia per il prossimo switch off che spegnerà tutti i canali in SD portando la qualità HD a tutti.

Una notizia buona se si pensa che migliorerà la qualità visiva per tutte le programmazioni trasmesse, anche quelle regionali. Un po’ più triste per chi ancora non si è adeguato a questo cambiamento. Mantenere il proprio televisore così com’è, senza acquistare un apparecchio di ultima generazione, non è una scelta saggia.

La conclusione della storia si conosce già: nessuno sprovvisto di un televisore o decoder compatibile al DVB-T2 potrà più vedere nulla dal digitale terrestre. Per verificare se i tuoi apparecchi sono adatti alla ricezione della nuova tecnologia devi selezionare il canale 100. Se compare la scritta “Test HEVC Main 10” allora puoi stare tranquillo.

Caso contrario, se non dovessi vedere nulla, allora dovrai procurarti un apparecchio compatibile tra quelli disponibili sul mercato. Se il tuo vecchio televisore è ancora in buono stato, puoi optare per l’acquisto di un decoder. Su Amazon, in occasione del Black Friday, trovi il Decoder Dcolor Stick HDMI SCART a soli 20,79 euro, invece di 25,99 euro.

Digitale terrestre: il primo switch off è in programma per il 20 dicembre 2022

Manca meno di un mese al prossimo switch off. Infatti, il 20 dicembre 2022 tutti i canali TV in SD verranno spenti. Rimarranno disponibili solo quelli in HD. Stessa cosa vale per i canali Rai sul digitale terrestre. Chi non avrà un dispositivo compatibile con lo standard DVB-T2 non potrà più vedere nulla in televisione.

L’ultimo e definitivo switch off è stato programmato per gennaio 2023. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ex Ministero dello Sviluppo Economico, non ha ancora annunciato la data ufficiale. Si presume che il passaggio avverrà entro i primi giorni del nuovo anno, ma non ci sono ancora informazioni certe.

Ciò che sappiamo però è che dal 21 dicembre 2022 tutti i canali TV del digitale terrestre trasmetteranno in chiaro con la qualità HD. Perciò è meglio sbrigarsi per adeguarsi a questo cambiamento epocale. Un momento favorevole è proprio questo Black Friday prolungato dove le offerte non mancano di certo.

