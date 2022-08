Digitale terrestre, sono spariti questi canali: come ritrovarli tutti

Il nuovo digitale terrestre è ormai alle porte. Da gennaio 2023 tutti dovranno avere un dispositivo compatibile alla nuova tecnologia DVB-T2. Tuttavia molti, pur essendosi già adeguati, in questi giorni hanno perso diversi canali TV.

Un disagio che sta diventando sempre più comune e non ci sono zone d’Italia più o meno penalizzate in questo. Infatti, a chiunque può succedere di non riuscire a vedere le programmazioni di alcune emittenti sia regionali, ma anche nazionali.

La cosa sembra essere inspiegabile per molti, ma solitamente ha una soluzione molto facile da attuare. Vediamo quindi come fare per ritrovare tutti i canali che prima riuscivi a vedere e che ora, invece, sembrano scomparsi dal digitale terrestre.

Digitale terrestre: cosa fare se hai perso alcuni canali

Sono pressoché due i motivi per cui potresti aver perso alcuni canali del digitale terrestre. Concentriamoci sul primo. Se ancora non ti sei adeguato alla nuova tecnologia è normale. Ad oggi, dall’8 marzo 2022, molte emittenti trasmettono con la nuova codifica Mpeg-4.

Questo vuol dire che, se non hai un apparecchio compatibile con l’alta definizione, molti canali non sono più visibili. Per risolvere questo problema non devi far altro che acquistare un decoder digitale terrestre DVB-T2. Ce ne sono tanti in commercio.

Su Amazon però trovi le migliori offerte. Oggi in promozione c’è il fantastico Decoder DVB-T2 HD Edision Picco T265+ a soli 23,90 euro, invece di 29,90 euro. Si tratta di uno dei prodotti più apprezzati dagli utenti. Prestazioni ottime e prezzo contenuto sono i due ingredienti che lo rendono un articolo top.

Aggiorna i canali TV

Il secondo problema potrebbe derivare da un mancato aggiornamento dei canali. In pratica, le emittenti potrebbero aver aggiornato le frequenze di quel canale che ora non riesci più a vedere. Per risolvere questo disagio basta effettuare una risintonizzazione dei canali del digitale terrestre.

La procedura richiede pochi minuti e viene eseguita autonomamente dal televisore o dal decoder una volta inviato il comando. Tuttavia, a volte può succedere che in alcune zone il segnale è particolarmente debole e l’apparecchio fa fatica a riceverlo oppure è disturbato dalla tecnologia LTE degli smartphone.

La soluzione potrebbe essere un amplificatore di segnale. L’ideale è l’amplificatore AMP20 Meliconi che, con soli 26 euro, integra anche un filtro LTE in grado di garantire il massimo segnale in arrivo dall’antenna. Un prodotto di facile installazione da collocare vicino al televisore o al decoder.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.