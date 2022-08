Digitale terrestre: lo smartphone fa interferenza, ecco come risolvere

In molti casi la mancata ricezione dei canali è stata additata all’arrivo del nuovo digitale terrestre. Ed effettivamente, spesso, è proprio così. Dopo il primo switch off dell’8 marzo 2022, e quindi il passaggio alla codifica Mpeg4, diversi utenti hanno riscontrato problemi.

Stessa cosa è successa dopo il completamento del refarming del digitale terrestre, conclusosi a giugno 2022, con il rilascio delle frequenze 700MHz per le nuove frequenze Sub 700MHz. Tuttavia, non sono solo queste le cause delle nostre disgrazie con l’avvento del DVB-T2.

Infatti, alcuni studi hanno confermato che anche i nostri smartphone possono creare problemi con la ricezione dei canali TV. In diversi casi è emerso che la tecnologia di rete LTE dei telefonini crea interferenza con il segnale in arrivo al sintonizzatore TV.

Se anche tu sei vittima di questa situazione, come puoi risolverla e tornare a vedere tutti i canali del digitale terrestre? Sarai contento di sapere che non è necessario chiamare un tecnico antennista, nemmeno spendere cifre folli e cambiare il tuo televisore o decoder.

Digitale terrestre: se il tuo smartphone fa interferenza la soluzione costa circa 20€

Ebbene sì, anche se forse non credi ai tuoi occhi, se il tuo smartphone fa interferenza con il segnale del digitale terrestre puoi risolvere questo problema con circa una ventina di euro. Infatti, il metodo migliore è quello di acquistare un filtro LTE da interno.

Ce ne sono diversi in commercio, ma se questa è la necessità, tanto vale fare una spesa intelligente e migliorare anche il segnale in arrivo dall’antenna. Puoi farlo acquistando un amplificatore di segnale da interno che integra anche un filtro LTE.

Su Amazon hai la soluzione che fa proprio al caso tuo. Acquista il migliore su piazza, l’ottimo Amplificatore AMP20 con Filtro LTE a soli 26 euro. Non solo è piccolo e pratico da utilizzare, ma è anche facile da installare. Dovrai solo collegarlo alla corrente e lui farà da tramite tra antenna e apparecchio TV migliorando il segnale e schermando le interferenze LTE.

Molto interessante è la soluzione con inclusa anche la pratica antenna da interni. Acquistando Meliconi AT-52 & AMP20 a soli 50,99 euro, invece di 72,60 euro, riceverai nella confezione una potente antenna da interni Meliconi e l’amplificatore AMP20 con filtro LTE.

Se non ti serve l’antenna da interni c’è comunque il bundle AMP20 Meliconi e Cavo per Antenna da 2mt a soli 29,90 euro. Un acquisto intelligente che ti farà risparmiare qualche soldo e non dovrai impazzire a cercare un altro cavo da collegare tra l’amplificatore e il televisore o decoder.

