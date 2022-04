Digitale terrestre: una Regione entra nel vivo del refarming

Il refarming del digitale terrestre prosegue in gran parte dell’Italia. Ora però si sta concentrando in una Regione in particolare. Infatti, la Sicilia, proprio in questi giorni, è entrata nel vivo della riorganizzazione delle frequenze.

Con il rilascio della banda 700 MHz si prepara ad accogliere il nuovo digitale terrestre e la futura tecnologia definitiva di trasmissione DVB-T2 – HEVC Main 10. L’operazione durerà fino al 10 maggio 2022, data in cui, fa sapere il Ministero dello Sviluppo Economico, si completeranno definitivamente i lavori in questa Regione.

Scopriamo insieme cosa comporta per i cittadini che risiedono in alcuni Comuni siciliani e cosa devono fare per continuare a vedere le programmazioni trasmesse dalle emittenti nazionali e regionali.

Digitale terrestre: il refarming ora è in Sicilia

In Sicilia il refarming del digitale terrestre, ha avuto inizio già lo scorso 20 aprile 2022 nei comuni di Lipari, Malfa, Giardini di Naxos, Patti e Taormina. Ora però si sta intensificando con le battute finali che culmineranno il prossimo 10 maggio 2022.

Ciò vuol dire che tutti i cittadini dovranno portare ancora un po’ di pazienza. Infatti, questo processo comporterà alcuni disagi sulla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive nella Regione. Per risolvere questi problemi è necessario operare una risintonizzazione dei canali TV del digitale terrestre con una certa frequenza, come suggerisce il Ministero dello Sviluppo Economico sul sito Nuova TV Digitale:

I telespettatori, nella data prevista per le operazioni di refarming nel proprio Comune, dovranno effettuare la procedura di risintonizzazione dei canali che consente di agganciare le nuove frequenze e continuare a vedere l’intera offerta televisiva.

Si segnala che, in alcuni comuni, la riorganizzazione delle frequenze si svolgerà in più giornate e pertanto sarà necessario effettuare la risintonizzazione in ciascuna di esse.

Ricordiamo, inoltre, che anche le programmazioni dei TG regionali Rai subiranno delle modifiche. Infatti, a seguito del refarming del digitale terrestre, in Sicilia il canale Rai 3 TGR si trova ora alla numerazione LCN 823 del telecomando.

Se non hai un apparecchio compatibile con il nuovo digitale terrestre ti consigliamo di aggiornarti al più presto, così da poter accedere alle trasmissioni delle emittenti nazionali e regionali. Puoi risolvere il problema acquistando l’ottimo Decoder Stick DVB-T2, in offerta a soli 23,99 euro, invece di 33,99 euro. Lo trovi su Amazon, ma ricordati di flaggare il coupon che applica 3 euro di sconto nel carrello.