Digitale Terrestre: il segreto per sintonizzare tutti i canali

La piattaforma digitale terrestre vanta una disponibilità di contenuti importante, per un intrattenimento completo e variegato. La maggior parte dei canali e dei contenuti è completamente gratuita, rendendo il suo palinsesto tra i più accessibili al mondo. I recenti aggiornamenti stanno arricchendo l’offerta, grazie all’arrivo di nuovi canali, anche con tecnologia ibrida.

Basta pensare alla modalità HbbTV che integra anche l’accesso a programmazioni streaming con un televisore o decoder connesso a internet. Insomma, la piattaforma DTT è cambiata molto rispetto a come siamo stati abituati a sfruttarla e molte potenzialità sono ancora oscure per molti utenti che potrebbero sfruttarle, ma non lo fanno.

Detto questo, probabilmente stai leggendo questo articolo perché hai qualche problema di segnale o vuoi semplicemente capire come puoi sintonizzare tutti i canali TV disponibili nella tua zona. Esiste un segreto, composto da più consigli, che ti cambierà la vita, o meglio la televisione.

Digitale Terrestre: come ricevere tutti i canali

I canali del digitale terrestre sono davvero tantissimi e ricchi di contenuti. Ognuno presenta tematiche specifiche, accontentando i gusti di tutti. Può darsi che alcuni di questi al momento non riesci a riceverli per problemi di segnale o semplicemente perché non sono disponibili nella lista del tuo televisore.

Il primo consiglio è quello di avviare subito una ricerca automatica dei canali. Questa opzione si trova nel menù del tuo telecomando, nelle impostazioni dedicate alla ricerca dei canali. Si tratta di una procedura automatica. Devi solo avviarla e sarà il tuo apparecchio a fare tutto in pochi minuti.

Una volta terminato il processo di ricerca, sullo schermo ti verrà mostrata la nuova lista canali, con tutti quelli disponibili nella tua zona. Verifica che ci siano tutti consultando la numerazione LCN nazionale del digitale terrestre aggiornata. Se dovesse mancarne qualcuno controlla il meteo. Solitamente la ricerca automatica è bene avviarla con cielo sereno e pochissimo vento.

Altrimenti, avvia la ricerca automatica dei canali una seconda volta. Ricontrolla e se ora quel canale è presente nella lista allora era solo stata un piccolo errore nella ricerca precedente. Se ancora non è disponibile ti consigliamo di effettuare una ricerca manuale dei canali. Dovrai avviarla inserendo i dati del canale specifico che trovi nella composizione dei Mux nazionale del digitale terrestre aggiornata.

Ti ricordiamo che per avere una migliore esperienza con la il digitale terrestre, devi essere dotato di dispositivi compatibili con le nuove tecnologie come la possibilità di essere connessi a internet, compatibili con la modalità HbbTV e pronti a ricevere lo standard trasmissivo DVB-T2.