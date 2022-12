Digitale terrestre, segnale scarso: TRUCCO geniale per risolvere subito

Se il digitale terrestre si vede male, nonostante la TV sia compatibile o ci sia già un decoder collegato, il problema è certamente relativo al segnale. Probabilmente è scarso e questo può succedere per una serie di motivi: l’antenna presente sul tetto non funziona bene oppure – semplicemente – il segnale non è sufficiente. Per fortuna, per risolvere in modo definitivo non occorre chiamare un professionista, rischiando di spendere decine di euro.

Esistono infatti degli amplificatori da interno, che si collegano direttamente alla presa a muro di casa e sono in grado di fare piccoli miracoli in pochi minuti. Funzionano in modo molto semplice: prendono il segnale che arriva dall’antenna principale lo amplificano e lo mandano poi alla tua televisione. Ognuno di questi accessori può essere utilizzato su due TV contemporaneamente ed è pensato sia per l’utilizzo in case indipendenti sia in condominio (nei singoli appartamenti). La cosa interessante è che costano poco: li puoi portare a casa investendo una cifra decisamente accessibile e direttamente da Amazon. Uno dei migliori modelli, firmato dal celeberrimo brand Meliconi, lo trovi attualmente in sconto a 18€ circa appena con spedizioni veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Non servirà avere alcuna nozione o preparazione specifica per poter installare questo dispositivo e godere subito dei suoi benefici. Infatti, si tratta di un’operazione banalissima, che prevede 3 step:

collega lo spinotto principale dell’antenna all’amplificatore; inserisci l’accessorio nella presa di corrente; collega all’accessorio uno o due cavi (in base a quante TV vuoi raggiungere) che andranno poi collegati direttamente dietro la televisione o il decoder, nella porta dedicata all’antenna.

Hai finito, al massimo – tramite la rotella presente sull’accessorio – occorrerà decidere il livello di amplificazione del segnale. Con questo gadget economico di Meliconi puoi arrivare ad amplificare fino a 10 volte rispetto alla portata iniziale. Sicuramente, sarà sufficiente per sistemare anche i tuoi problemi di ricezione del digitale terrestre. Come anticipato, è perfetto da utilizzare tanto in case indipendenti quanto in condominio. Prendilo adesso a 18€ circa appena da Amazon, godi di spedizioni veloci e gratuite, garantite dai servizi prime.

