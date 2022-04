Digitale terrestre e refarming: ultime tappe in una Regione

In una Regione di'Italia sono in atto le ultime tappe del processo di refarming del digitale terrestre. Questo operazione, come più volte spiegato, riguarda la riorganizzazione delle frequenze. Difatti, da novembre dello scorso anno, per tappe, in ogni Regione le emittenti nazionali e regionali devono abbandonare la banda 700 per occupare la sub 700.

Quest'ultima è decisamente più performante ed è stata appositamente realizzata per ospitare la piattaforma finale del nuovo digitale terrestre, che entrerà in funzione al massimo entro gennaio 2023: il DVB-T2. La vecchia frequenza, invece, sarà utilizzata dagli operatori di telefonia mobile per estendere la diffusione della rete 5G.

Tornando al refarming del digitale terrestre, nei prossimi giorni sarà la Basilicata a concludere questo processo. Perciò tutti i cittadini di questa Regione dovranno adoperarsi per avviare la risintonizzazione dei canali TV in alcune date precise. Scopriamo quindi cosa fare e, soprattutto, quando farlo.

Digitale terrestre: refarming in fase conclusiva nella Regione Basilicata

Tutti i cittadini che sono residenti in Basilicata, nelle date preposte per l'operazione di refarming del digitale terrestre, dovranno procedere con la risintonizzazione dei canali TV. Fondamentalmente in questi due giorni e, successivamente, il 27 e il 28 aprile 2022, data in cui si concluderanno le operazioni.

Per sapere il giorno preciso durante il quale nel proprio Comune di residenza saranno avviate le procedure per la riorganizzazione delle frequenze è disponibile alla consultazione un calendario specifico sul sito Nuova TV Digitale. Ecco cosa ha spiegato il Ministero dello Sviluppo Economico proprio in merito a questo processo nelle province lucane di Matera e Potenza:

I telespettatori, nella data prevista per le operazioni di refarming nel proprio Comune, dovranno effettuare la procedura di risintonizzazione dei canali che consente di agganciare le nuove frequenze e di continuare, quindi, a vedere l’intera offerta televisiva.

Ricordiamo che le programmazioni regionali della Rai in Basilicata, disponibili al canale Rai 3 TGR del digitale terrestre, si troveranno alla numerazione LCN 820 del telecomando del vostro apparecchio.