Digitale terrestre: quando non dovremo più risintonizzare i canali

Il processo che ci sta portando al nuovo digitale terrestre procede a ritmo spedito e con esso abbiamo dovuto affrontare diversi problemi e disagi. Purtroppo, per il momento, non siamo ancora arrivati alla sua fine e per questo dovremo portare ancora un po' di pazienza, intervenendo per migliorare la ricezione attraverso la risintonizzazione dei canali.

Ovviamente questo procedimento è necessario prevalentemente per chi abita nelle Regioni dove è in corso il processo di refarming delle frequenze del digitale terrestre. Questo programma prevede che le emittenti abbandonino la banda 700 per spostarsi sulla sub 700, più performante per la nuova tecnologia DVB-T2.

Modificando quindi le frequenze di trasmissione, i canali devono obbligatoriamente essere risintonizzati affinché televisore e decoder, attivi in quella zona, possano riceverli. Nondimeno, siamo vicini al giorno in cui non dovremo più risintonizzare i canali del digitale terrestre. Scopriamo quando arriverà la data tanto attesa.

Digitale terrestre: la data di addio alla risintonizzazione obbligata dei canali

In questi giorni, il processo di refarming del digitale terrestre è iniziato in Calabria. I cittadini residenti in questa Regione dovranno procedere con la risintonizzazione dei canali per poter continuare a ricevere le trasmissioni mandate in onda dalle emittenti nazionali e regionali. Poi arriverà il momento per altre regioni tra cui anche la Sicilia, fino ad arrivare alla fine di questo programma.

Perciò, presumibilmente, entro luglio 2022 molti italiani potranno, se non dire addio, almeno ridurre la quantità di risintonizzazioni obbligate dei canali del digitale terrestre. Non tutti però avranno questa fortuna perché i vari aggiornamenti, in diverse zone d'Italia, proseguiranno, così come il refarming, fino a dicembre 2023.

Perciò la data definitiva in cui avremo l'ultimo switch off nazionale al nuovo digitale terrestre, con l'arrivo della piattaforma DVB-T2, sarà a gennaio 2023. Per quella data tutti dovranno essere dotati di un televisore compatibile alla nuova tecnologia DVB-T2 e HEVC Main 10 per poter ricevere le trasmissioni delle emittenti televisive nazionali e regionali.