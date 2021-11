Digitale terrestre: quali sono i canali gratis disponibili su HBBTV?

Pochi di voi, probabilmente, sono a conoscenza della tecnologia HBBTV direttamente collegata anche al segnale del digitale terrestre. Innanzitutto, con la sigla HBB (hybrid broadcast broadband) facciamo riferimento ad un protocollo che, tramite collegamento ad internet, permette di ampliare i contenuti televisivi ricevibili via antenna terrestre o via satellite.

Quali canali del digitale terrestre “ibrido” puoi visualizzare?

Al momento ci sono pochi televisori compatibili con lo standard HBB, principalmente Samsung ed LG: insomma, il solo collegamento ad internet potrebbe non essere sufficiente. Oltretutto, il protocollo HBB è in continua evoluzione: per intenderci, una tv che sia risultata compatibile qualche anno fa potrebbe non esserlo più oggi, specie in virtù degli aggiornamenti che si sono susseguiti nel tempo (l'ultimo risale al 2018). Qualora invece il televisore fosse pienamente compatibile anche oggi, il canale in questione del digitale terrestre comunicherebbe all'utente la possibilità di fruire di contenuti in HBBTV mostrando un'icona all'angolo dello schermo. Ecco riportati di seguito i canali disponibili:

Canali Rai

Rai 4K

Rai TV+

Rai Play

Rai Play

Rai Radio 2

Canali Mediaset

Altre trasmissioni e contenuti on demand

Radio Montecarlo TV

Canali SportItalia

SI HD

SI Solo Calcio HD

SI Motori HD

SI Live 24 HD

Udinese TV

Radio Bianconera TV HD

Radio Nerazzurra TV HD

TMW Radio TV HD

Bike HD

Canali Discovery Channel

Nove HD

Real Time HD

Food Network HD

Giallo HD

K2

Frisbee

DMAX HD

Home and Garden TV HD

Motor Trend HD

Investigation Discovery

Discovery Channel

Discovery Science

Animal Planet

BBC

Eurosport 1

Eurosport 2

Ricordate di consultare sempre la scheda tecnica del televisore per identificarne con certezza il relativo numero di protocollo HBB.