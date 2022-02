Digitale terrestre: panico tra gli utenti, scompare il TGR della Rai

Il recente refarming avvenuto in alcune Regioni d'Italia sta ancora portando con sé problemi e disagi. Si tratta di un processo programmato che prevede il cambio di frequenza per tutte le emittenti. La banda 700 Mhz, infatti, entro la fine di giugno 2022, dovrà essere lasciata agli operatori telefonici in vista dello sviluppo della nuova rete 5G. Tuttavia, l'arrivo del nuovo digitale terrestre sta portando con sé qualche problema e alcuni disagi. Per chi è giovane farne fronte non è così difficoltoso come può esserlo per chi è un po' più avanti negli anni. Ma cosa sta succedendo in questi giorni da aver mandato in panico molti utenti? Pare sia scomparso il TGR della Rai. Scopriamo insieme che fine ha fatto e come risolvere questa stranezza.

Digitale terrestre: che fine ha fatto il TGR della Rai dopo il refarming

Stando alle molte segnalazioni, sembra proprio che in diverse aree d'Italia sia scomparso il TGR della Rai. In sostanza, dopo l'ultimo refarming del digitale terrestre su alcuni televisori non è più possibile vedere il telegiornale della propria Regione. In altre parole a qualcuno è sparito il TG3 Regionale.

Che fine ha fatto? È davvero scomparso o è solo un problema risolvibile tramite il proprio televisore o decoder? La risposta a queste due domande saprà tranquillizzare chi sta affrontando questo inconveniente. Il TGR della Rai non è scomparso e il problema è individuabile e risolvibile direttamente dal proprio apparecchio.

In pratica, sta succedendo che alcuni canali vanno in conflitto sovrapponendosi con altri. Ciò è dovuto al fatto che il nuovo digitale terrestre sta riducendo le frequenze sulla piattaforma. Perciò nelle aree di confine potrebbero essere le stesse soprattutto per quanto riguarda i contenuti Regionali.

Come risolvere il problema e tornare a vedere il TGR della Rai

Risolvere il problema è più facile di quanto si possa pensare. Come quando sono scomparsi TV8, Cielo e Sky TG24 dal digitale terrestre, sarà necessario effettuare una risintonizzazione dei canali. A seconda del modello di televisore o decoder, sarà l'apparecchio a decidere autonomamente a quale TGR della Rai dare priorità, altrimenti accendendolo vi chiederà di sceglierne uno.

Chi si dovesse essere perso questo passaggio o il televisore non procede autonomamente con la risintonizzazione, sarà necessario farla partire manualmente e successivamente selezionare il TGR della Rai desiderato.