Digitale Terrestre o Android TV? Entrambi con questo super decoder

Un decoder perfetto per il nuovo digitale terrestre, ma anche per avere subito un sistema smart basato su Android TV. Si tratta dell'apprezzatissimo Telesystem Up To 2 4K ed ora è in sconto super su Amazon: lo porti a casa a 73€ circa appena, ma le scorte sono quasi finite. Spedizioni rapide e gratuite.

Un prodotto pensato per permetterti di ottenere immediatamente molto di più dal televisore, senza dover comprare diversi dispositivi. Un box 2 in 1 che, da un lato, ti offre la possibilità di continuare a guardare i tuoi programmi preferiti senza alcun problema. Dall'alto, aggiunge una marea di funzionalità e rinnova la tua esperienza d'uso.

Infatti, la presenza di un cuore smart, con una interfaccia utente studiata ad hoc per grandi schermi, ti consentirà di accedere alle tue piattaforme di streaming audio e video (come Netflix, DAZN, Disney+, Rai Play, ecc). Tutto tramite lo stesso box, che addirittura supporta il 4K, dove disponibile.

Da buon sistema Android TV, anche il telecomando è super avanzato. Basta premere un pulsante per interagire con l‘assistente vocale di Google e chiedere di gestire i programmi, ma anche la casa smart oppure richiedere informazioni e non solo.

Oltre a questo, naturalmente, puoi scaricare le tue applicazioni preferite, ma anche giochi e browser per la navigazione su Internet. Non a caso, si tratta del più avanzato sistema operativo che puoi offrire alla tua televisione.

Il fatto che questo box, sia di fatto un decoder 2 in 1, lo rende l'investimento perfetto. Da un lato c'è un decoder perfetto per il nuovo digitale terrestre DVB T2, dall'altro invece tutto l'intrattenimento che puoi ottenere con Android TV, che supporta addirittura il 4K.

Un investimento decisamente interessante, del quale vale la pena approfittare perché su Amazon – complice il prezzo super ghiotto – le scorte sono praticamente terminate. Portalo adesso a casa a 73€ circa appena e godi di spedizioni veloci e gratuite, garantite dia servizi Prime.