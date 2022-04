Digitale Terrestre o Android TV? ENTRAMBI con questo decoder 3 in 1

Una soluzione molto intelligente per supportare il passaggio al nuovo digitale terrestre DVB T2 è senz'altro quella di rendere anche smart la TV. Con un decoder 3 in 1 avanzato di Telesystem, ottieni tutti i tuoi canali preferiti e anche Android TV.

Un mare di intrattenimento a portata di telecomando e nessuna necessità di comprare due prodotti. Ne basta uno, di ottima qualità. Adesso è tornato anche disponibile su Amazon e lo prendi a 73€ circa appena: completa l'ordine al volo per approfittarne, spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Digitale terrestre e Android TV: il decoder 3 in 1 è un'ottima soluzione

Il brand è leader nel settore e non ha bisogno certamente di presentazioni. Il dispositivo si presenta come uno strumento elegante e curato nei dettagli. Super semplice da configurare, da un lato ti garantisce piena compatibilità con il codec HEVC Main 10, dall'altro ti offre tutto il potenziale di Android TV.

Dal telecomando avanzato hai piena gestione di tutto. Puoi guardare i tuoi programmi preferiti, facendo passare il segnale dall'antenna e quindi senza bisogno di una connessione a Internet, oppure optare per contenuti in streaming e on demand dalle tue piattaforme preferite. Puoi scaricare l'app di Netflix, DAZN, Prime Video, Disney+, Discovery Plus, Pluto TV e non solo: ci sono tutte perché il sistema operativo è il massimo che si possa desiderare sulla televisione.

Inoltre, basta premere un pulsante – sempre sul telecomando – per interagire senza problemi con l'assistente vocale di Google e gestire la casa smart oppure chiedere informazioni.

Tutto qui? Sarebbe già tanto, ma no, questo dispositivo ha un'altra sorpresa: integra la tecnologia Chromecast. Questo significa che, con un solo tocco, trasmetti in tempo reale tutto quello che c'è sullo schermo di smartphone, tablet e PC. Ecco perché è un dispositivo 3 in 1.

Insomma, questo decoder avanzato con Android TV non è solo perfetto per il nuovo digitale terrestre. Si tratta di un dispositivo pronto dare nuova vita anche alle televisioni più vecchie. In più, ha tutto quello che occorre: ne compri uno, per averli tutti, essenzialmente. A sorpresa, è tornato disponibile su Amazon e lo porti a casa a 73€ circa appena. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.