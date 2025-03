Il digitale terrestre si arricchisce di un nuovo canale musicale

Continua a crescere la piattaforma DTT non solo grazie alle modifiche qualitative di trasmissione, ma anche alla proposta di nuovi canali disponibili sul digitale terrestre. Proprio in questi giorni è stato inserito un nuovo canale musicale, felicità per tutti gli appassionati di musica. Entriamo nel vivo di questa interessante novità.

L’aggiornamento è avvenuto nel MUX LOCALE 1 Calabria. Quindi si tratta di una novità tutta regionale, disponibile solamente a livello locale nella regione e sul confine. Nelle ultime ore è stato aggiunto un nuovo canale musicale. Si tratta di DIGITAL TV, sintonizzabile e disponibile alla LCN 92 del multiplex calabrese.

Si tratta di un canale musicale perché, nonostante il nome possa trarre in inganno l’utente, l’emittente trasmette in ripetizione Radio JukeBox TV. In alcune fasce orarie viene trasmessa la versione realizzata a Lamezia Terme (CZ) e in altre la versione realizzata a Torino (TO).

Purtroppo c’è anche una brutta notizia. Infatti, il canale Telespazio TV HD, disponibile alla LCN 16 ha ridotto la risoluzione video. Infatti, prima trasmetteva con risoluzione 1920 x 1080 mentre ora è passato alla risoluzione 960 x 1080, comunque sempre in HD.

Digitale Terrestre: il MUX LOCALE 1 Calabria aggiornato

Tutti coloro che ricevono le frequenze del MUX LOCALE 1 Calabria sono invitati a effettuare una ricerca automatica dei canali del digitale terrestre. Questa operazione garantirà la sintonizzazione del nuovo canale e la risintonizzazione di tutti gli altri canali aggiornati alle nuove frequenze. Ecco il multiplex calabrese aggiornato all’ultimo inserimento: