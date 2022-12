Digitale terrestre: perché non vedi Rai e Mediaset

L’arrivo del nuovo digitale terrestre, in tutte le sue tappe, sta creando qualche disagio agli utenti. Infatti, diversi in questi giorni stanno lamentando il fatto di non riuscire più a vedere i canali Rai e Mediaset. Un problema davvero complicato se non si conosce la soluzione per risolverlo.

Le cause solitamente sono due. La prima riguarda i dispositivi di casa. Se ancora non ti sei aggiornato al nuovo standard DVB-T2 devi assolutamente acquistare un apparecchio di nuova generazione compatibile. Puoi tranquillamente trovarlo online risparmiando anche qualche soldo.

Su Amazon ci sono tantissimi decoder di ultima generazione anche in offerta. In questo momento a soli 35 euro, anziché 49.90 euro, trovi il Decoder Digiquest con Alexa integrata. Il vantaggio di questo dispositivo è che rende smart il tuo vecchio televisore gestendo tutto con i comandi vocali.

Digitale terrestre: come tornare a vedere Rai e Mediaset

La seconda causa che non ti permette di vedere i canali Rai e Mediaset, se i tuoi dispositivi sono compatibili con il nuovo digitale terrestre, solitamente è il mancato aggiornamento. Infatti, quando avvengono delle modifiche importanti sulla piattaforma è sempre necessario fare un upgrade.

Armandosi di sana pazienza, tramite il tuo telecomando, devi avviare una risintonizzazione dei canali del digitale terrestre. In questo modo il tuo televisore o decoder inizierà a trovare le varie modifiche e ad aggiornare la tua lista canali.

Vedrai che in pochi minuti tornerai a vedere tutte le trasmissioni Rai e Mediaset anche meglio di prima. Ovviamente, questa operazione ti consigliamo di farla con una certa frequenza in questi giorni che ci separano dallo switch off definitivo di gennaio 2023.

In più potresti anche verificare la qualità del segnale del digitale terrestre. Se è debole dovresti capire quali sono le cause e agire di conseguenza. Solitamente si risolvono acquistando dei semplici amplificatori con filtro LTE che costano una ventina di euro.

