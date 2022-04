Digitale terrestre NO STRESS, 18€ e risolvi: decoder con media player

Il passaggio al nuovo digitale terrestre può essere un’ottima occasione per aggiungere nuove funzionalità al tuo televisore. Trasforma un problema in un’occasione con questo decoder, dotato di funzionalità di media player e accesso a Internet.

Approfittando delle promozioni Amazon del momento, puoi portarlo a casa a 18€ circa appena invece di 29,99€. Super semplice da configurare, e pienamente compatibile con il codec HEVC Main 10, si tratta di un’ottima occasione. Completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Digitale terrestre: ottimo decoder avanzato a gran prezzo

Un prodotto che è pronto a trasformare il problema del digitale terrestre in una opportunità per aumentare le funzionalità del tuo televisore. Super semplice da installare e configurare, in un attimo, sei pronto a continuare a guardare i tuoi programmi TV preferiti e non solo.

Infatti, sfruttando la porta USB anteriore puoi inserire delle memorie esterne e riprodurre i contenuti audio e video che ci sono a bordo. Ancora, sul retro del dispositivo un ingresso Ethernet: puoi sfruttarlo per collegarlo a Internet e accedere a feature aggiuntive.

Tutto a portata di telecomando, grazie al pratico controller 2 in 1, che ti permette di gestire anche il televisore, oltre al decoder. Insomma, un dispositivo compatto e super semplice da utilizzare, perfetto per trasformare il passaggio al nuovo digitale terrestre nell’occasione perfetta per aggiungere nuove funzionalità al tuo televisore. Portalo adesso a casa a 18€ circa appena invece di 29,99€. Completa l’ordine al volo da Amazon per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.