Digitale terrestre NO PROBLEM: decoder smart a 23€ (antenna gratis)

Il digitale terrestre può passare da essere un problema a un’opportunità. Infatti, con questo decoder smart non solo rendi la tua TV perfetta per il nuovo standard, ma aggiungi anche funzionalità aggiuntive. Infatti, il dispositivo è anche un ottimo media player e può essere collegato a Internet – tramite cavo Ethernet oppure in Wireless – e permetterti di accedere ad altri feature. Ad esempio, puoi usarlo per guardare YouTube.

La cosa assurda è che adesso, questo utilissimo dispositivo, lo prendi a 23€ circa appena da Amazon e non solo. Infatti, in omaggio ricevi anche l’antenna che ti permetterà la connessione WiFi del device è assolutamente in omaggio. Per approfittarne, completa l’ordine al volo. Te l’accaparri a 23€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Decoder smart per digitale terrestre: ottima opportunità

Un prodotto decisamente interessante perché risolver un problema, innanzitutto. Infatti, è perfettamente compatibile con il codec HEVC Main 10 e con il Dolby Audio. Questo significa che, dopo una rapida sintonizzazione, non avrai alcun problema a continuare a guardare i tuoi canali preferiti.

La doppia possibilità di connessione al televisore lo rende compatibile anche con i modelli più vecchi. Infatti, puoi sfruttare la porta HDMI oppure quella SCART sulla base di quella che ha a disposizione il tuo schermo.

Come anticipato, questo interessante dispositivo ti permette di accedere ad altre funzionalità aggiuntive. Ad esempio, la porta USB anteriore ti permette di collegare memorie esterne e riprodurre i contenuti audio e video che ci sono a bordo: un vero e proprio media player.

Tramite la stessa porta, puoi inserire l’antenna WiFi (che ricevi in omaggio) per collegare a Internet il decoder smart. A quel punto, puoi addirittura accedere a YouTube.

Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare su Amazon, completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 23€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata, sii rapido.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.