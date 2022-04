Digitale Terrestre: la vecchia TV rinasce con questo DECODER HD

Chi possiede una vecchia TV non deve necessariamente cambiarla per continuare a vedere i canali del digitale terrestre, basta un decoder compatibile con il nuovo standard DVB-T2, come questo modello Leelbox in offerta su Amazon a 24,99€.

Le TV di vecchia concezione non sempre sono dotate di una porta HDMI, ma si affidano ancora alla ormai vetusta presa SCART. Ma anche per questi vecchi apparecchi è possibile accedere al nuovo digitale terrestre, basta acquistare il decoder giusto.

Questo modello si nasconde dietro la TV, con un ingombro minimo e nessun grosso modulo da posizionare di fianco o al di sotto del televisore. Una volta connesso il dispositivo alla SCART, si ha accesso alle porte per il collegamento dell'antenna, ad una USB-A e ad una porta video HDMI, comodissima per collegare dispositivi di nuova generazione a TV molto vecchie.

Il decoder Leelbox ha in dotazione un ricevitore a infrarossi e un classico telecomando. Oltre al nuovo standard del digitale terrestre DVB-T2, arriva anche il codec H.265 HEVC a 10 bit, pensato per decodificare segnali video in alta definizione.

Oggi è possibile acquistare il decoder compatto di Leelbox in offerta su Amazon a 24,99€, applicando il coupon di 5€ presente in pagina. Questo dispositivo porta la nuova tecnologia TV su televisori di vecchia concezione, per chi non intende rinunciare ai canali del digitale terrestre anche senza sostituire la TV con un modello di nuova generazione.