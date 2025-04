Digitale Terrestre: importanti correzioni sulla piattaforma DTT

La piattaforma digitale terrestre oggi è stata aggiornata attraverso importanti correzioni. Il protagonista di questa modifica è il MUX CAIRO DUE, importante multiplex nazionale del quale fanno parte famosi canali radiotelevisivi tra i più seguiti come LA7 e LA7D. Ma non sono loro quelli che hanno ottenuto una correzione di identificativo.

Infatti, il canale il cui identificativo è stato corretto con quello giusto è MADE IN BUSINESS. Nello specifico, ora l’identificativo è passato da PREMIO LIVE a MADE IN BUSINESS. Dobbiamo anche specificare che questo canale è disponibile solamente in HbbTV sul digitale terrestre. Questo significa che è accessibile solamente se televisore o decoder dono connessi a internet e compatibili con la tecnologia.

MADE IN BUSINESS si trova alla LCN 410 del MUX CAIRO DUE del digitale terrestre. Se non lo vedi, ti basterà avviare una ricerca automatica dei canali. L’accesso, come già specificato, è disponibile solo per coloro che hanno televisore e decoder connesso a internet. Altrimenti rimane a schermo nero la dicitura: “Per vedere questo canale collega la TV a Internet“.

Corretto il MUX CAIRO DUE sul Digitale Terrestre

Quindi, uno dei canali del MUX CAIRO DUE è stato protagonista di un’importante correzione di identificativo. Adesso MADE IN BUSINESS ha l’identificativo che corrisponde al suo nome. Dai un’occhiata al multiplex nazionale aggiornato con questa ultima modifica.

MUX CAIRO DUE Ch 25 (Freq 506 Mhz) o Ch 33 (570 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 3/4 — (Disponibili 22,39 Mbps) LA7 HD (LCN 7,107,507) LA7d HD (LCN 29,229,529) DONNA SPORT TV (DONNA TV)* (LCN 62) ALMA TV* (LCN 65) ITALIA 121* (LCN 121) ARTE ITALIA 124* (LCN 124) ARTE ITALIA 125* (LCN 125) ITALIA 126* (LCN 126) ITALIA 127* (LCN 127) ITALIA 134* (LCN 134) ITALIA 135* (LCN 135) ITALIA 136* (LCN 136) TELECAMPIONE* (LCN 138) ITALIA 142 (ITALIA 136) (LCN 142) ITALIA 143 (ITALIA 135) (LCN 143) ITALIA 148 (ITALIA 127) (LCN 148) ITALIA 154 (ITALIA 136) (LCN 154) ITALIA 155 (ITALIA 134) (LCN 155) ITALIA 156 (ARTE ITALIA 124) (LCN 156) ITALIA 159 (ITALIA 127) (LCN 159) ITALIA 160 (ARTE ITALIA 125) (LCN 160) ITALIA 161 (ITALIA 121) (LCN 161) CANALE 163 (ODEON 24) (LCN 163)*** ITALIA 164 (ITALIA 134) (LCN 164) PROMO SHOPPING (LCN 209)****** ITCHANNEL (LCN 221)*** WELCOME IN (LCN 226)*** CANALE 232 (LCN 232)*** CANALE 235 (LCN 235)*** FRANCE 24 (LCN 241)*** PAROLE DI VITA* (LCN 245) UNO SET (FILM CRIME TIME) (LCN 261)*** CANALE 268 (LCN 268)****** MADE IN BUSINESS (LCN 410) *** AUTOMOTO (LCN 412)*** ITALIAN FISHING TV CHANNEL (LCN 441)*** ARTE E CULTURA (ARTE ATELIER) (LCN 455)*** LA7 Test (LCN 829) Caccia e Pesca (LCN 888)*** LA7 TEST (LCN 907) LA7 Servizi on demand (LCN 929) LA7 on demand (LA7 HD) (LCN 997) LA7 TEST (LCN 998) LA7d TEST (LA7d HD) (LCN 999)

