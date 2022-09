Digitale terrestre: il decoder c'è ma non si vede, è INVISIBILE (18€)

Uno dei traumi del passaggio al nuovo digitale terrestre DVB T2 può essere proprio questo: il posizionamento del decoder. Dove mettere quella scatolina, che ovviamente in fase di sistemazione del televisore non era stata prevista? Che succede se la TV è appesa al muro? Può essere molto complicato trovare una sistemazione che non sia di fortuna.

Non tutti sanno però che questo tipo di problema appartiene al passato: adesso esistono dei modelli definiti “invisibili” perché effettivamente lo sono. Spariscono dietro allo schermo, ci sono – e fanno il loro lavoro correttamente – ma non si vedono. Nessuno li nota. Normalmente più costosi degli altri, proprio per l’innegabile vantaggio che offrono, trovarli sotto i 20€ è molto complicato. Fortunatamente, non è impossibile.

Per questo motivo, quando ho scovato in promozione questa versione su Amazon, non ho potuto fare a meno di segnalartela. Puoi portarla a casa a 18€ circa appena, applicando uno speciale codice sconto: basta metterla nel carrello e – prima di pagare – applicare il codice “MVDBW99U”. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Promozione super limitata.

Digitale terrestre: il decoder invisibile è super pratico

Sembra a tutti gli effetti una chiavetta, un po’ più grande del normale. La colleghi all’ingresso HDMI e all’alimentazione (tramite porta USB) ed hai finito. Tramite telecomando, procedi alla configurazione iniziale e puoi continuare a goderti i programmi TV che ami di più, senza interruzioni o problemi. Massima compatibilità con il codice HEVC Main 10 (H.265) e anche con il Dolby Audio.

In più, questo modello ha anche un ingresso USB al quale collegare memorie esterne per riprodurre i contenuti multimediali che ci sono a bordo. Addirittura, se lo desideri puoi collegare a Internet il dispositivo (tramite cavo Ethernet o chiavetta WiFi, non inclusa in confezione) e accedere a contenuti aggiuntivi come la fruizione di YouTube.

Insomma, un prodotto completo e particolare, il decoder invisibile, perfetto per il nuovo digitale terrestre DVB T2. Complici le promozioni Amazon del momento, puoi portarlo a casa a 18€ circa appena: mettilo nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “MVDBW99U”. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.