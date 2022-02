Digitale terrestre: il decoder a scomparsa è da preferire (29€)

Il momento di prepararsi al passaggio al nuovo digitale terrestre DVB T2 è adesso. Se la televisione non è pronta, puoi farlo con un decoder a scomparsa. C'è, ma non si vede e non solo. Infatti, un dispositivo come questo è anche dotato di funzionalità aggiuntive di media player.

Fra l'altro, si tratta di un prodotto che si può portare a casa a prezzo assolutamente democratico. Ad esempio, il modello di Strong – brand leader del settore – lo porti a casa a 29€ circa appena. Un compromesso fra qualità e prezzo molto interessante per un dispositivo che ti permetterà di continuare a guardare i tuoi canali preferiti anche dopo che il passaggio sarà completato.

Digitale terrestre DVB T2: il decoder a scomparsa è la soluzione migliore

Un dispositivo incredibilmente compatto: è questo uno dei suoi principali punti di forza. Dopo averlo collegato alla porta HDMI del televisore, scompare e non si vede più. Tuttavia, è pronto a fare il suo lavoro alla perfezione.

Infatti, naturalmente gode della piena compatibilità con il codec HEVC Main 10, ovvero il codec H265, che ti consentirà di continuare a guardare la TV dopo lo switch.

Come anticipato, questo genere di prodotto ha un valore aggiunto da non sottovalutare. Puoi sfruttarlo come media player: grazie all'adattatore in dotazione, aggiungi una porta USB alla quale collegare le tue memorie esterne e riprodurre i contenuti audio e video che ci sono a bordo.

Ecco perché un decoder a scomparsa per il nuovo digitale terrestre DVB T2 è certamente la soluzione d preferire. Un prodotto che ti consente di continuare a guardare i tuoi programmi preferiti, aggiunge funzionalità alla televisione, ma non si vede. Non rovina l'estetica del pannello e – soprattutto – è perfetto per le TV appese al muro: non dovrai cercare (o creare con delle mensole) un posto per alloggiare un altro modello, più ingombrante.

Come anticipato, si tratta di dispositivi incredibilmente a buon mercato, anche ricercandone uno di qualità. Quello di Strong, disponibile su Amazon a 29€ circa appena è sicuramente un'ottima soluzione.