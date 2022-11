Il futuro del digitale terrestre dipende dall'HD Forum Italia

Il futuro del digitale terrestre è ormai prossimo, ma ci sono lavori che dovranno continuare anche dopo l’organigramma prestabilito. Infatti, durante la conferenza Innovation Day dell’HD Forum Italia si è proprio parlato di questo mantenendo però il focus sul prossimo switch off che vedrà lo spegnimento della tecnologia Mpeg-2.

Innovation Day di HD Forum Italia – ha spiegato il presidente Tonio Di Stefano – è stato incentrato sul tema dell’evoluzione dell’ecosistema audiovisivo, fatto di broadcasting tradizionale e di operatori OTT (Over The Top), sempre più presenti sul mercato, con l’industria manifatturiera al centro, in ottica 5.0, ovvero, come indica l’Unione Europea, sostenibile, human centric e resiliente.

Al centro della discussione il concetto di hybrid broadcasting, i nuovi modelli di interazione tra contenuti e pubblico e le nuove soluzioni per l’advertising, con un focus su un driver di mercato come gli eventi sportivi.

Infine, ma non da ultimo, Innovation Day di HD Forum Italia ha affrontato il delicato tema del futuro della TV digitale terrestre dopo lo switch off dell’Mpeg-2.