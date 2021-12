Digitale terrestre: come non perdere TV8, Cielo e Sky TG24 da gennaio

Continua il lungo processo di rinnovo della tecnologia del digitale terrestre DVB-T2. Un percorso abbastanza tortuoso per calendarizzazione, ma soprattutto per il cambio della frequenza di alcuni canali. Infatti, a gennaio 2022 quelle di TV8, Cielo e Sky TG24 verranno modificate passando sul MUX TIMB 3. Scopriamo insieme cosa fare per non perderli per sempre rischiando di non poter assistere più ai nostri programmi preferiti.

Digitale terrestre: come risintonizzare TV8, Cielo e Sky TG24

Ormai, la parola d'ordine di tutti coloro che sono soliti guardare la TV in diretta, presso le emittenti televisive nazionali, è risintonizzazione. Un'azione importantissima, da attuare soprattutto durante alcuni cambiamenti cruciali nel passaggio al nuovo digitale terrestre.

Come anticipato, i canali TV8, Cielo e Sky TG24, dal 1° gennaio 2022 verranno trasmessi sul MUX TIMB 3, passando così alla frequenza UHF ch 48 o 42. Come non perderli per sempre e, invece, assicurarsi una visione pulita di questi canali?

Molto semplicemente è fondamentale effettuare una risintonizzazione dei canali del proprio televisore o decoder. Questo a maggior ragione se sono in modalità provvisoria sulla frequenza del MUX Mediaset 1. Lo si può scoprire osservando la nuova denominazione perché compare “Provvisorio” dopo il nome di questi tre canali del digitale terrestre.

Tutte le istruzioni passo dopo passo

Per prima cosa risintonizzare i canali del digitale terrestre sul televisore o sul decoder è semplice e veloce. Inoltre potrai continuare a seguire i programmi delle reti free del gruppo Sky Italia. Ecco alcuni semplici passaggi, universali, che possono solo cambiare leggermente a seconda del dispositivo con cui stiamo interagendo:

entra nel menù del tuo apparecchio, sia esso un televisore o un decoder, premendo sul telecomando il tasto menù; nel menù che comparirà a video seleziona la voce “Impostazioni” o “Configura“; nella finestra di una delle due voci, seleziona il comando “Ricerca canali” o “Sintonizzazione automatica“; nel caso sul menù comparisse l'opzione di aggiornare o reinstallare tutti i canali meglio selezionare la seconda opzione, quella di reinstallazione.

Il procedimento potrebbe durare alcuni minuti durante i quali dovrete attendere con pazienza. Terminata la procedura di reinstallazione tutto dovrebbe essersi sistemato come per magia. Al contrario, se riscontrate ancora problemi nonostante la nuova frequenza, per prima cosa dovrete controllare la copertura di questi canali nel vostro comune sul sito dedicato. Se la copertura è confermata allora dovrete rivolgervi a un tecnico professionista che saprà sicuramente come risolvere il problema.

Infine, vi ricordiamo anche che esiste un calendario completo, Regione per Regione, con tutte le tappe inerenti al passaggio al nuovo digitale terrestre.